Okulların Açılış Tarihiyle İlgili Ziya Selçuk'tan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeye göre okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Eğer bir aksilik olmazsa yeni eğitim - öğretim yılı 18 Haziran 2021’de kapanacak. Bu genelgeye göre ara tatillerin zamanı da belli oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim öğretimde 2020 bahar döneminin büyük bir kısmı online ortamda gerçekleşmişti. Uzun süredir yeni sezon hakkında bilinmezlik sürerken, en önemli bilgilerden biri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. MEB, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgede, okulların 31 Ağustos 2020’de açılacağını, 18 Haziran 2021’de ise kapanacağını duyurdu.

MEB’in yaptığı açıklamaya göre birinci dönemin ara tatili 16 - 20 Kasım 2020 tarihlerinde olacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2021 olarak açıklanırken ikinci dönemin ara tatili ise 12 - 16 Nisan’da olacak. Yapılan bu duyurunun ardından bir açıklama da Bakan Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Bu duyurunun ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada, "31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz." şeklinde açıklama yaptı. Bakan Selçuk'un yaptığı tam açıklama şu şekilde:

"Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan ‘toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz."