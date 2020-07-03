MEB, Okulların Açılacağı Tarihi Duyurdu

Bugün 81 ile genelge gönderen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin detayları paylaştı. Genelgeye göre okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Dönem arası tatilleri de yine birer haftalık olacak şekilde uygulanacak.

Türkiye’de 10 Mart 2020 tarihinde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından eğitim öğretime bir süreliğine ara verildiği açıklanmıştı. İlk etapta ilk, orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verilirken, üniversitelerin ise 3 hafta tatil olacağı duyurulmuştu. Devam eden süreçte vaka sayıları artmaya devam ettiği için 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlanmıştı.

Son günlerdeyse 2021-2021 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Gelen son dakika haberine göre bu soru yanıtını buldu. Bugün 81 ile bir genelge gönderen Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020’de başlayacağını duyurdu.

Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman?

Yayınlanan genelgede eğitim öğretim dönemine 31 Ağustos’ta başlanacağını belirten MEB, öğrenim takvimine dair detayları da paylaştı. Buna göre 31 Ağustos’ta başlayacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. 25 Ocak Pazartesi başlayacak olan ara yıl tatili ise 5 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sürecek.

Genelgede yer alan diğer detaylara göre birinci dönem ara tatili 16 – 20 Kasım 2020’de, ikinci dönem ara tatili 12 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek, 2021 – 2022 eğitim öğretim dönemine ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlanacak.

Takvimde, öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının 2020 – 2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, yayınladığı genelgede ayrıca okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirileceğinin ve bu takvimin Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağının altı çizildi.