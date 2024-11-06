Apple'ın son dönemde üzerinde çalıştığı yapay zekâ teknoloji ve Vision Pro ile ilgili yatırımcılara önemli bir notu var.

Apple son yıllarda her ne kadar her ürün gamında kendi kalitesini korumayı başarsa da satış anlamında eskisine kıyasla beklentileri elde etmekte zorlanıyor. Şirketin yatırımcılara gönderdiği bir notta yeni ürünlerinin iPhone'lar kadar kârlı olamayacağı yönünde bilgi içerdiği iddia ediliyor.

Gerek yapay zekâ gerek Vision Pro gibi nispeten daha niş kitlelere hitap eden ürünlere öncelik veren Apple, her ne kadar teknolojiyi erkenden yakalamanın peşinde olsa da standart ürünleri kadar başarı elde edemiyor. Şirket gelecekte bu durumun değişeceğine inanıyor olsa da şu noktada yatırımcılardan iPhone'lar kadar kârlı ürünler piyasaya süremeyeceğini bilmelerini istiyor.

İlk olarak Financial Times tarafından bildirilen bu uyarıyı Apple en son yıllık raporunda "iş riskleri" bölümüne ekledi.

Apple odağını yapay zekâ ve Vision Pro'ya çevirmiş durumda

Apple raporda "Yeni ürünler, hizmetler ve teknolojiler mevcut ürünlerin yerini alabilir ve daha düşük gelirler ve daha düşük kâr marjları üretebilir, bu da şirketin işini, faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir." ifadelerini kullanmış durumda.

Apple bir süredir Google ve Meta gibi rakipleriyle rekabet edebilmek için ürünlerinde yapay zekâ özelliklerini uygulamaya çalışıyor. Apple'ın ilk Apple Intelligence özellikleri geçen hafta piyasaya sürüldü ve şirket önümüzdeki aylarda ChatGPT entegrasyonu gibi ek özelliklerin de sözünü verdi. Vision Pro tarafında ise şirket ciddi anlamda pahalı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürmüş olsa da gelecekte daha uygun fiyatlı modelleri getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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