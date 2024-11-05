Apple'dan bir süredir beklenen cihazların desteklediği yenileme hızlarındaki artış nihayet geliyor.

Apple'ın bir süredir yenileme hızı konusunda modern teknolojileri yakalaması beklense de şirket pek fazla atılım göstermemişti. Bugün ise konuya dair yeni bir gelişme yaşandı ama tam olarak beklediğiniz ürünler üzerine değil.

Apple'ın iPad Air, Studio Display ve iMac için 90Hz yenileme hızına sahip ekran teknolojisi üzerinde çalıştığına dair yeni bir söylenti gündemde. Teknoloji sektörünün en çok takip edilen podcastlerinden The Upgrade'de Myke Hurley ve Jason Snell tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, iPad Air, 24 inç iMac ve Studio Display modellerinde kullanılan ekranları artık 90Hz’e çıkarmayı planlıyor.

90Hz yenileme hızı ilk olarak M3 iPad Air'e gelecek

iPad Air, 24 inç iMac ve Studio Display, Apple'ın diğer ürünleri gibi 60Hz yenileme hızına sahip ekranlarla donatılmış durumda ancak Apple M3 işlemcili iPad Air modeliyle birlikte 90Hz yenileme hızına geçişi başlatmayı planlıyor. Anonim kaynaklardan gelen açıklamalara göre Apple'ın bu yüksek yenileme hızını sağlayan LCD ekranı geliştirmesinin amacı, kullanıcıya daha akıcı ve kaliteli bir ekran deneyimi sunmak.

Konuya ilişkin analist Ross Young da bazı değerlendirmeler yapmıştı. Young, Apple’ın yeni nesil iPhone 17 serisinde 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekranlar kullanacağını öne sürmüştü.

Yeni nesil M3 işlemcili iPad Air’in 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak 90Hz yenileme hızına sahip yeni bir Studio Display için kesin bir tarih henüz mevcut değil.

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