Ölen Bir Kişinin Gözleri 5 Saat Sonra Yeniden Çalıştırıldı

Bilim insanları, körlüğü tarihe gömmekle birlikte ölümü tersine çevirme potansiyeli olan bir keşif yaptılar. Yapılan çalışmalarla 5 saat önce ölmüş bir kişinin gözleri yeniden çalıştırıldı. İşte bilim dünyasını heyecanlandıran araştırmanın detayları...

Bilim insanları yıllardır ölümü tersine çevirmek, yani çoktan ölmüş birisini hayata geri döndürmek veya yaşlanmayı tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu bağlamda; bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, bu olasılıktan hala çok uzakta olduğumuzu gözler önüne seriyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bir insanın olmasa da ölümü gerçekleşmiş gözlerin yeniden "hayata döndürülebileceğini" ortaya koydu.

Ölümünün üzerinden 5 saat geçen bir bireyin gözleri üzerinde çalışma yapan bilim insanları, görmenin en temel yapı taşlarından olan retina dokunusunun ölümden 5 saat sonra bile ışığa karşı duyarlı olduğunu tespit ettiler. Bu keşif üzerinden gözü yeniden canlandırmak için çalışan bilim insanları, bu amaçlarına da ulaştılar. Öyle ki ölmüş kişinin gözleri, ölümden 5 saat sonra birbirleriyle iletişim kurabilmişti. Peki bu nasıl gerçekleşti?

Ölen kişinin gözünde, hayatta olan insanlarda kaydedilebilen b-dalgası kaydedildi

Bilim insanları, ölen kişinin gözlerini incelemeye ilk başladıklarında hiçbir canlılık bulgusu tespit edemediler. Yapılan çalışmalarla önce gözdeki ışığa duyarlı nöronları (fotoreseptörler) çalıştırmayı başaran bilim insanları, sonra da bu çalışmanın ikinci aşamasına geçtiler. Öyle ki gözlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için birbirleriyle iletişim halinde olması gerekiyordu. Donör olarak kullanılan gözlere oksijen takviye etmeyi başaran uzmanlar, bu çalışmayla da gözlerin yeniden hayata döndürülmesini başardılar. Peki bilim insanları, gözlerin çalıştırıldığını nasıl anladılar?

Araştırmacılar, inceledikleri gözlerdeki elektrik dalgalarını ölçtüler. Çalışmalar sırasında yapılan ölçümlerde, yalnızca canlı insanların gözlerinde bulunan b-dalgasını tespit edildi. Yani ölü bedendeki göz normal bir biçimde çalışıyor ancak beyin tepki vermiyordu. Uzmanlar, yaptıkları keşfin ölümü tersine çevirme ile ilgili araştırmaları destekleyebileceğini düşünüyorlar. Ayrıca bu çalışma ile bir gün körlük diye bir problem de kalmayabilir...