Ölü İlan Edilen Bir Kadın, Yaşadığını İspatlamaya Çalışıyor

2017 yılında mahkeme tarafından yanlışlıkla ölü ilan edilen 59 yaşındaki Jeanne Pouchain, yaklaşık 3 yıldır tıpkı diğer insanlar gibi bir kimlik sahibi olabilmek için yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Reuters'ın haberine göre 59 yaşındaki kadının ölü sayılmasının ardındaki neden, yalnızca bir mahkeme hatası. Mahkeme, 2017 yılında gönderdiği bir mektupta Jeanne Pouchain'i yanlışlıkla ölü olarak ilan etmiş, Fransız kadın artık ölü sayıldığı için de vatandaşlık haklarını kaybetmişti.

Geçerli bir kimliği ve bir sigorta kartı olmadığı için çalışamayan Pouchain, şu anda eşiyle birlikte Lyon yakınlarında bir kasabada izole bir hayat yaşıyor. Yaşlı kadın, mahkeme sürecini yeniden başlatmış durumda ve bir kimlik sahibi olabilmek için mücadele veriyor.

Kadının yaşadığını ispatlaması aylar sürebilir

Mahkemenin Pouchain hakkındaki kararını terse çevrilmesi belki de aylar sürebilir, ancak yaşlı kadın süre ne olursun olsun beklemeyi ve insani haklarına geri kavuşmayı istiyor. Hastaneye gidemediği için sağlığından olan, dişlerini kaybeden Pouchain, tekrar kimlik sahibi olduktan sonra ilk iş olarak hastaneye gideceğini belirtiyor.

Ölü olarak sayılmanın son derece zorlayıcı bir durum olduğunu belirten Pouchain, şu ifadeleri kullanıyor; "Sağlık kontrolünden geçeceğim, çünkü vücudumda bazı sorunlar olduğunu biliyorum. Dişlerimin olmasını ve ısırarak elma yemeyi özledim. Takma dişlere bile razıyım. Gündüz vakti kendimi az çok canlı hissediyorum, ama geceler berbat. Bir buçuk saat daldıktan sonra uyanıyorum, geceler kabus gibi. Umut, hayatımızı sürdürmemizi sağlıyor. Sonunda lehimize bir sonuç çıkacak. Bu zaman alacak, ama olağanüstü bir şey istemiyoruz. Bazı şeyler şüphe doğurabilir, ama ölüm ile yaşam arasında şüpheye yer yoktur."