Koronavirüsün omicron isimli varyantı tüm dünyada endişeye yol açarken, kripto para dünyasında bambaşka bir olaya neden oldu. Omicron isimli bir token, varyantın duyulmasıyla değerini 10 katına çıkardı. Birkaç gün önce 70 dolar civarında olan token, 711 dolara kadar yükseldi.

Koronavirüs pandemisinde gözlerin çevrildiği yeni ibare, "omicron". Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Güney Afrika merkezli yeni bir varyantın türediğini ve bu varyantın isminin omicron olduğunu açıkladı. Dünya genelinde endişeye yol açan varyant, kripto para dünyasında ise oldukça garip bir hadiseye yol açtı. Omicron olarak isimlendirilen bir kripto para birimi, yalnızca 48 saat içerisinde 70 dolardan 700 dolara kadar yükseldi...

Omicron, kripto para dünyasında merkeziyetsiz rezerv para protokolünün ismi. Ekip, aynı isme sahip olan OMIC kısaltmalı bir de token piyasaya sürdü. DSÖ'nün yaptığı açıklama, garip bir şekilde bu tokene olan ilgiyi uçurdu. Ancak projenin koronavirüs pandemisiyle hiçbir bağı yok. Yani insanların neden bu tokene ilgi gösterdiğini kimse bilmiyor.

OMIC'in akıllara durgunluk veren fiyat grafiği şöyle

Coinmarketcap verilerine baktığımızda, OMIC kodlu tokenin fiyatının uzun zamandır sabit ve 70 dolar civarında seyrettiğini görüyoruz. 27 Kasım'da yaşanan ilk dalgayla önce 190 dolar, sonra da 430 dolar seviyelerine gelen kripto para birimi, 711 dolara kadar sert bir şekilde yükseldi. Token, şimdilerde ise 630 dolar seviyelerinden işlem görüyor...

Omicron token ile ilgili bilinenler de oldukça sınırlı. Öyle ki kripto para birimleriyle ilgili bilgi sağlayan kaynakların çoğu, bu token ile ilgili bir şey yazmamışlar. Ayrıca tokenin toplam arzı da 1 milyon adet olarak görünüyor. Binance benzeri merkezi hiçbir borsada yer almayan token, yalnızca merkeziyetsiz borsalardan olan SushiSwap üzerinden satın alınabiliyor oluşu ile de dikkat çekiyor. Kripto para dünyasındaki bu ilginç token, yatırımcılara büyük mağduriyetler yaşatabilir gibi görünüyor.

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