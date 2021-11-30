Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve 5 kat değerlenen Omlira isimli kripto para biriminin ardındaki Türk ekip, kurmayı hedeflediği ekosistemin en önemli yapı taşlarından bir tanesini piyasaya sürdü. OmLink isimli blokzincir köprü uygulaması, dünyanın en hızlısı olmayı amaçlıyor.

Kripto para dünyası her geçen gün biraz daha genişliyor ve yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin bu sektörün gerisinde kalmak istemediğini gözler önüne seriyor. Türkiye’nin Silikon Vadisi olarak bilinen Bilişim Vadisi’nde çalışmalarını sürdüren bir grup girişimci ise Blockchain teknolojisine yepyeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Bülent Kavaklı, Osman Kuzucu ve Mehmet Sarı’nın liderliğinde kurulan ve daha önceki dönemlerde Omlira isimli Ethereum tabanlı kripto para birimini kullanıma sunan ekip, şimdi de omLink isimli hizmetini piyasaya sürmenin gururunu yaşıyor. Farklı blokzincir hizmetlerinin bir arada çalışmasını sağlayan sistem, önemli bir köprü görevi görüyor. Geliştirici ekip, OmLink’i dünyanın en hızlı blokzincir köprüsü haline getirmeyi amaçlıyor.

Bugüne dek verilen sözler tutuldu

Bir kripto paraya, daha doğrusu bir kripto para projesine güvenmek oldukça zordur. Yatırımcılar bu yüzden, proje ekiplerinin verdikleri sözleri tutup tutmadıklarına bakarlar. Omlira ekibinin bugüne kadar yaptığı işlere baktığımızda ise verilen sözlerin tutulduğunu görüyoruz. Zaten bu durum, dünyanın en hızlı blokzincir köprüsü için çalışan ekibin kripto para biriminin fiyatına da yansımış durumda. Piyasaya sürüldüğü ağustos ayında 10 kuruş seviyelerinden işlem gören Omlira, şimdilerdeyse 50 kuruş civarından satın alınabiliyor.

Omlira, yalnızca bir kripto para biriminden ibaret değil. An itibarıyla kullanıma sunulmuş olan OmLink’e ek olarak daha farklı çözümler de sunan şirket, OmChain olarak isimlendirdiği bir blokzincir hizmetine de sahip. E-ticaret, kripto varlık yönetimi ve piyasa ile ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir platforma da sahip olan ekip, sektördeki yerini güçlendirmekte kararlı gibi görünüyor.

Eğer siz de Omlira dünyası ile tanışmak, ekibin hizmetlerini incelemek ve bu ekosisteme dahil olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.