2011 yılında bizlere fantastik bir dünyaya kapıları açan Once Upon a Time dizisi izleyenleri etkisi altında bırakmayı başarmıştı. Biz de sizler için Once Upon a Time benzeri 7 diziyi inceledik. "Fantastik bir dünyaya geçiş yapmak istiyorum ama ne izleyeceğimi bilmiyorum." diyorsanız gelin listemize beraber göz atalım.

Bazen stres dolu gerçek dünyadan ayrılıp farklı dünyalara yelken açmak isteriz. İşte tam da bu noktada bunalmış ruhlarımıza iyi gelecek ilaç fantastik ve macera dolu sürükleyici diziler olabiliyor. Bu dizilerden biri de 2011 yapımı Once Upon A Time.

Eğer büyülerle dolu bu fantastik dünyayı beğendiyseniz listemizdeki Once Upon A Time benzeri 7 dizi de tam size göre.

Listemize geçmeden önce "Once Upon A Time" dizisini hatırlayalım:

Yıl: 2011-2018

2011-2018 Tür: Macera, Fantastik, Romantik

Macera, Fantastik, Romantik Oyuncular: Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla...

Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla... Sezon sayısı: 7

7 IMDb: 7.7

2011 yapımı Once Upon A Time dizisinde birçok masal kahramanının ele alındığını görüyoruz. Dizide Cindrella'dan Pinokyo'y hatta Pamuk Prenses'e kadar bilinen masal kahramanlarının iç içe geçmiş hayatları konu ediniliyor. Bebekken terk edilen Emma Swan'ın laneti kırması için farklı bir dünyaya adım atmasıyla dizi başlıyor. Masal kahramanlarından bi haber olan Emma'nın yardımına 10 yaşındaki oğlu Henry yetişiyor. Anne oğul farklı bir fantastik dünyaya tanıklık ediyor.

Once Upon A Time benzeri diziler:

Supernatural

Merlin

Sense 8

Stranger Things

Outlander

The Umbrella Academy

Lucifer

Wincesther kardeşlerin yaratık avı: Supernatural

Yıl: 2005-2020

2005-2020 Tür: Drama, Fantastik, Korku

Drama, Fantastik, Korku Sezon sayısı: 15

15 IMDb: 8.4

2005 yılında yayımlanmaya başlayan Supernatural dizisi için fantastik dünyanın korkuyla birleşmiş hâli diyebiliriz. Sam ve Dan Wincesther kardeşlerin doğaüstü yaratıklara karşı başlattıkları savaşı izliyoruz. Annelerinin bir yaratık tarafından öldürülmesiyle Wincesther kardeşler babalarıyla birlikte yaratık avcılığı yapmaya başlarlar. Dizide melekler, şeytanlar, kurtlar ve vampirlerin yer aldığı doğaüstü olaylar 15 sezon 327 bölüm boyunca işleniyor. Supernatural dizisinde sadece Sam ve Dan Wincesther kardeşler ön planda değil. Diziyle ikonikleşen 1967 model Chevrolet Impala akıllarımızda kalan bir diğer detay.

Büyülerle dolu bir krallık: Merlin

Yıl: 2008-2012

2008-2012 Tür: Drama, Fantastik, Macera

Drama, Fantastik, Macera Sezon sayısı: 5

5 IMDb: 7.9

2008 yılında yayımlanmaya başlayan Merlin sihirlerle dolu bir şövalye hayatına ışık tutuyor. Büyücü Merlin'in güçlerini yeni yeni keşfettiği zamanlar konu edilmiş. Birleşik Krallık'ta büyü yapmanın yasak olduğu zamanlarda Merlin'in sürekli başının belaya girmesini macera ve biraz da komedi tadında izliyoruz. Ayrıca Kral Arthur efsanesinden esinlenerek oluşturulan dizide Merlin ve Kral Arthur'un dostluğunun gerçekliğini her sahnede hissediyoruz.

8 farklı gizemli bağlantının sırrı çözülüyor: Sense 8

Yıl: 2015-2018

2015-2018 Tür: Drama, Gizem, Bilim kurgu

Drama, Gizem, Bilim kurgu Sezon sayısı: 2

2 IMDb: 8.2

2015 yılında yayımlanmaya başlayan Sense 8, 8 farklı kişi ve 8 farklı hayatı ele alınıyor. Meksikalı bir pembe dizi yıldızı, İzlandalı bir parti kızı, Alman bir hırsız, Koreli bir iş kadını, Afrikalı bir otobüs şoförü, transseksüel bir Amerikalı blogger, diğerlerine de görünebilen Afro-Amerikan bir adam ve onun tam zıt karakterine sahip Mr. Whispers olarak bilinen bir adam... Bütün bu karakterlerin gizemli bağlantılarının işlendiği dizi oldukça sürükleyici.

Bir grup gencin yaratıklarla mücadelesi: Stranger Things

Yıl: 2016-2025

2016-2025 Tür: Drama, Fantastik, Korku

Drama, Fantastik, Korku Sezon sayısı: 4

4 IMDb: 8.7

2016 yılında yayımlanmaya başlayan Stranger Things, 1980 yılında Long Island’ta kaybolan bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. Kaybolan çocuğun arkadaşları bu olayı çözümlemeye çalışırken karşılaştıkları gizli deneyler ve doğaüstü yaratıklar bizleri bir sonraki bölüm için merakta bırakıyor. Hem gizem hem de fantastik türünü bir arada işleyen bir dizi.

En zor zamanda yolculuk hikâyesi: Outlander

Yıl: 2014-2022

2014-2022 Tür: Drama, Fantastik

Drama, Fantastik Sezon sayısı: 7

7 IMDb: 8.4

2014 yılında yayımlanmaya başlayan Outlander dizisi tarihî bir fantastik dünyaya sizi davet ediyor. 1945 yılında yaşayan savaş hemşiresi Claire gizemli bir şekilde zamanda yolculuk yaparak 1743 yılına gidiyor. Buraya nasıl ve neden geldiğini çözmeye çalışırken gerçeklerle de bir bir yüzleşiyor. Bu tarihlerde ne olduğunu anlamaya çalışırken İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalıyor. Claire'nin iki farklı zamanda tarihin gizemli dünyasına yolculuğunu izliyoruz.

Birbirinden farklı aile üyelerinin mecburi işbirliği: The Umbrella Academy

Yıl: 2019-2024

2019-2024 Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Aksiyon, Fantastik, Macera Sezon sayısı: 4

4 IMDb: 7.9

2019 yılında yayımlanmaya başlayan The Umbrella Academy, süper kahramanların yaşadığı bir akademide yer alan süper güçlere sahip bir aileyi anlatıyor. Bu ailedeki kişiler pek de iyi anlaşamıyorlar. Fakat kendilerini dünyayı kurtarmak için eğiten babalarının ölümünden sonra tekrar bir araya gelmek zorunda kalıyorlar.

İnsanlara yakın olmak isteyen bir cehennem bekçisi: Lucifer

Yıl: 2016-2021

2016-2021 Tür: Suç, Fantastik, Drama

Suç, Fantastik, Drama Sezon sayısı: 6

6 IMDb: 8.1

2016 yapımı olan Lucifer'da, cehennemin bekçiliğini yapmaktan sıkılıp dünyaya gelen şeytan Lucifer'in maceralarını izliyoruz. Lucifer'in ilk amacı insan ırkını ve insanlığı daha yakından inceleme imkânı bulup onları anlayabilmek. Bunun için de ''Melekler Şehri'' olarak bilinen Los Angeles'a yerleşiyor. Fakat her şey göründüğü kadar kolay olmuyor.

Once Upon A Time benzeri diziler listemizin sonuna geldik. Sizinde eklemek istediğiniz diziler varsa yorumlarda buluşalım.

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