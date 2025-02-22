Yapay zekâ destekli yeni özellik 'Öncelikli Bildirimler', iOS 18.4'ün beta sürümünde test edilmeye başlandı.

Apple, iOS 18.4 güncellemesinin ilk beta sürümünü yayınladı ve bu sürümle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirecek dikkat çekici özellik 'Öncelikli Bildirimler' geliyor.

Yapay zekâ destekli bu yeni özellik, en önemli bildirimleri sizin için belirleyerek gözden kaçırmamanız gerekenleri ön plana çıkarıyor.

'Öncelikli Bildirimler' özelliği nasıl çalışıyor?

Apple, yapay zekânın hangi bildirimleri önemli kabul ettiğine dair teknik detayları paylaşmasa da sistemin mesaj içeriklerini analiz ederek öncelik verdiği düşünülüyor. Örneğin basit bir "merhaba" mesajı dikkate alınmazken, aciliyet içeren bir mesaj doğrudan öncelikli bildirim olarak gösteriliyor.

İlk testlerde, Gmail ve Asana gibi uygulamalardan gelen bildirimlerin öncelikli olarak belirlenmediği ancak mesajlaşma uygulamaları ve zamana duyarlı uyarıların (örneğin teslimat bildirimleri) öne çıkarıldığı gözlemlendi.

'Öncelikli Bildirimler' nasıl etkinleştirilir?

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasına gidin.

Aşağı kaydırın ve Bildirimler'e dokunun.

Açılan sayfada 'Öncelikli Bildirimler' adlı bir seçenek göreceksiniz. Buradan özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Hangi telefonları destekliyor?

Yeni özellik, Apple Intelligence teknolojisinin bir parçası olduğu için yalnızca en az 8 GB RAM'e sahip iPhone'larda çalışacak. Şu an için desteklenen modeller iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 serisi ve iPhone 16e ile sınırlı. Ayrıca bu özelliği kullanabilmek için Apple Intelligence’ın aktif hâle getirilmiş olması gerekiyor.

iOS 18.4’ün herkese açık beta sürecinden geçtikten sonra genel kullanıma sunulması bekleniyor. Güncellemenin kararlı sürümü için şimdilik tarih verilmiş değil.