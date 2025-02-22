Samsung'un One UI 7 güncellemesi uzun süredir kararlı sürüme geçebilmiş değil. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Galaxy S24 serisi için başlatılan beta süreci hâlâ devam ederken, kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı.
Şimdi ise yeni bir rapor, One UI 7’nin kararlı sürümünün Mart ayında kullanıma sunulabileceğini öne sürüyor ve bununla birlikte One UI 7 güncellemesinin son güncellemesi olacağı Samsung telefonlar da ortaya çıkmış durumda.
One UI 7 sonrası güncelleme almayacak Samsung telefonlar
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy F14
Bu telefonlar, One UI 7.1 gibi küçük güncellemeleri ve bir süre daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ancak One UI 8 ve Android 16 için güncelleme desteği son bulacak.
Samsung’un önceki yıllarda bazı modeller için ek işletim sistemi yükseltmesi sunduğu biliniyor. Yani şanslıysanız telefonunuz ekstra bir güncelleme alabilir.
Samsung ile ilgili diğer içeriklerimiz: