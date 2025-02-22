Son güncellemesinin Android 15 tabanlı One UI 7 olacağı Samsung telefonlar ortaya çıktı.

Samsung'un One UI 7 güncellemesi uzun süredir kararlı sürüme geçebilmiş değil. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Galaxy S24 serisi için başlatılan beta süreci hâlâ devam ederken, kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı.

Şimdi ise yeni bir rapor, One UI 7’nin kararlı sürümünün Mart ayında kullanıma sunulabileceğini öne sürüyor ve bununla birlikte One UI 7 güncellemesinin son güncellemesi olacağı Samsung telefonlar da ortaya çıkmış durumda.

One UI 7 sonrası güncelleme almayacak Samsung telefonlar

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Bu telefonlar, One UI 7.1 gibi küçük güncellemeleri ve bir süre daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ancak One UI 8 ve Android 16 için güncelleme desteği son bulacak.

Samsung’un önceki yıllarda bazı modeller için ek işletim sistemi yükseltmesi sunduğu biliniyor. Yani şanslıysanız telefonunuz ekstra bir güncelleme alabilir.

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