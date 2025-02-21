Yeni bir araştırma kapsamında geride bıraktığımız yılda Avrupa'nın en çok satan telefon markaları belli oldu.

Avrupa'daki akıllı telefon pazarı, dört yıl süren düşüşün ardından 2024 yılında %5 oranında büyüme kaydetti. Canalys'in raporuna göre, toplamda 136 milyondan fazla telefon satışı gerçekleştirildi ve bunların %30'unu 800 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip premium modeller oluşturdu.

Samsung, 2024 yılında da Avrupa pazarındaki liderliğini sürdürürken, Apple yılın son çeyreğinde satışlarını artırmayı başardı. Samsung’un yıllık bazda satışlarını %6 artırdığı, Apple’ın ise %1 daha fazla iPhone sattığı belirtildi.

Samsung bir kez daha pazarın lideri

Avrupa’nın üçüncü büyük akıllı telefon markası Xiaomi, 2023’e benzer bir satış performansı sergileyerek Redmi, Poco ve Xiaomi markalarıyla aynı seviyeyi korudu. Öte yandan Motorola %26, Oppo ise %13 büyüme gösterdi.

2024 Sevkiyatları 2024 Pazar Payı 2023 Sevkiyatları 2023 Pazar Payı Yıllık Büyüme Samsung 46.4 milyon %34 43.7 milyon %34 %6 Apple 34.9 milyon %26 34.6 milyon %27 %1 Xiaomi 22.2 milyon %16 22.2 milyon %17 %0 Motorola 8.0 milyon %6 6.4 milyon %5 %26 Oppo 4.1 milyon %3 3.7 milyon %3 %13 Diğer 20.5 milyon %15 19.2 milyon %14 %7

Avrupa Birliği, 20 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni bir Ekotasarım yasası ile akıllı telefon üreticilerini uzun ömürlü, kolay onarılabilir ve sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlayan telefonlar üretmeye zorlayacak.

Bu yeni yasa ile gelen kurallar, üreticileri kolay değiştirilebilir pillere ve uzun yazılım desteğine sahip telefonlar geliştirmeye yönlendirirken, şirketlerin iş stratejilerini gözden geçirmesine neden olacak. Bu nedenle gelecekte bizi bambaşka telefonlar ve süreç bekliyor.