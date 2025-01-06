Samsung, Galaxy S24 için üçüncü One UI 7 beta güncellemesini yayımladı. Güncelleme arayüz iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Samsung, Galaxy S24 serisi için üçüncü One UI 7 beta güncellemesini yayımladı. Yeni güncelleme arayüz değişikliklerini ve var olan hataların düzeltilmesini içeriyor.

Aralık ayı başında Galaxy S24 serisinde One UI 7 beta sürümünün çıkmasının ardından Samsung, yılbaşından hemen önce ikinci bir güncelleme sunmuştu. Şimdi ise üçüncü beta güncellemesi yayımlandı ve beraberinde birkaç arayüz değişikliği getiriyor.

One UI 7 beta güncellemesi ile gelen yenilikler

Samsung, üçüncü One UI 7 beta güncellemesinde arayüz iyileştirmelerine odaklanarak kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirdi. Samsung kullanıcılarına uygulama listesinin artık dikey olarak kaydırıldığını açıklayan bir bilgilendirme ekranı ekledi. Kaydırma çubuğu tasarımı tamamen güncellendi. Ayrıca pil simgesi değiştirildi, widget boyutlandırma iyileştirildi ve Hızlı Ayarlar paneli genişletildi.

Hızlı Ayarlar paneli, bildirim panelinden ayrıldığında ekranın sol tarafına taşınabilir hale getirildi. Kilit ekranındaki Now Bar kontrolünde de iyileştirmeler yapıldı. Samsung’un resmi güncelleme notlarında ise bu yeniliklerin yanı sıra birçok hata düzeltmesinin de yer aldığı belirtildi. İşte düzeltilen hatalardan bazıları: