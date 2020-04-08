OnePlus, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni Bullets Wireless kulaklığının geleceğini doğruladı. Kulaklığın isminin ne olacağı net olarak belirtilmese de ürün, OnePlus Bullets Wireless Z olarak piyasaya sürülebilir.

OnePlus, yakın zamanda yeni Bullets Wireless kulaklıklarının geleceğini doğruladı. Şirket, ''Tamamen yeni Bullets, 10/10 ses deneyimiyle yakında geliyor'' notuyla paylaştığı tweet ile kulaklıkların yolda olduğunu doğrulamış oldu. Ayrıca tweet'in altında yer alan görselde, kulaklığın 10 dakikalık şarj ile 10 saat kullanılabileceği ima edildi.

Söylentilerin büyük bir çoğunluğuna göre henüz ismi verilmeyen kulaklığın adı OnePlus Bullets Wireless Z olacak. Şirket yeni Bullets Wireless'ın hangi tarihte çıkacağını net olarak belirtmese de tweet'in altında OnePlus 8 serisinin tanıtım etkinliğinin bağlantısı bulunuyordu. Bu etkinliğin 14 Nisan'da yapılacağını göz önüne alırsak kulaklıklar da bu tarihte tanıtılabilir.

OnePlus'ın attığı tweet:

Bullets Wireless Z'nin şarj süresinin 20 saat olacağına dair söylentiler bulunuyor. Bu söylentilerin kaynağıysa sızdırdığı bilgilerle tanınan Ishan Agarwal. Kulaklıklar sadece 110 ms gecikme sunuyor; bu da Apple AirPods Pro'nun sunduğu 144 ms'den daha az gecikme demek. Yani kulaklık için AirPods Pro'nun güçlü bir rakibi olacak diyebiliriz. Fiyat konusundaysa cihazın Bullets Wireless 2'den daha uygun olacağını söyleyebiliriz. Kulaklığın siyah, beyaz, yeşil ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacağı da biliniyor.

İlk başlarda Bullets Wireless Z'nin OnePlus'ın ilk tamamen kablosuz kulaklığı olacağı düşünülüyordu ancak şu anda öyle olacak gibi görünmüyor. Ürünün daha önceki görsellerinde kulaklığa bağlı bir kablo olduğu göze çarpıyor. Ayrıca kulaklığın toz ve suya karşı dayanıklılık açısından IP55 sertifikasına sahip olduğu söyleniyor.

Şirketin yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8'in de fiyatları belli oldu. 14 Nisan'da tanıtılacak olan serinin en uygun olan telefonu OnePlus 8 (8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama) vergisiz olarak 5.283 liradan satılacak. Serinin diğer telefonlarının fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.