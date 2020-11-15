OnePlus’ın yakın zamanda tanıtması beklenen amiral gemisi telefonu OnePlus 9 Pro’ya dair söylentilerin sayısı gittikçe artıyor. Geekbench’te ortaya çıkan gizemli bir telefonun OnePlus 9 Pro olduğu iddia edildi.

Yavaş yavaş 2020’nin sonlarına doğru ilerliyoruz. Yeni yıl yaklaştıkça, teknoloji kulislerinde de gelecek yılın ilk amiral gemisi akıllı telefonlarına dair söylentilerin sayısı gittikçe artıyor. Bu telefonlardan biri de OnePlus 9 Pro.

Gelecek yılın başlarında ilk olarak Samsung Galaxy S21’i göreceğiz gibi duruyor. Samsung'un amiral gemisinin ocak ayının 2. haftası gelmesi bekleniyor. OnePlus 9 serisinin ise Mart 2021’de piyasada olacağı söyleniyor.

OnePlus 9 Pro Geekbench’te ortaya çıkmış olabilir

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 9 serisinin model numaraları sızdırılmıştı. Şimdi de o numaralarla eşleşen bir model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon Geekbench’te ortaya çıktı. Buna göre telefonun özellikleri beklentileri karşılayacak.

Benchmark testinde cihaz, LuBan LE2117 adıyla yer aldı. Bu model numarasının daha önce OnePlus 9 Pro’ya ait olduğunu iddia eden paylaşımlar görmüştük. Bu bilgi doğruysa telefonun özellikleri hakkında önemli bilgiler var.

OnePlus’ın telefonu Android 11 işletim sistemine sahip. Telefonun RAM’i ise 8 GB olacak. Kod adı lahaina olarak belirlenen bir anakarta ve sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihazın belirlenmiş işlemci hızı ise 1.80 GHz olacak. Telefon tek çekirdek testlerinde 1122 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2733 puan toplamayı başardı.

OnePlus 9 Pro’nun özellikleri belli oluyor

Benchmark sonuçlarına detaylı olarak bakınca işlemcinin konfigürasyonu da ortaya çıkıyor. Bir Weibo kullanıcısı, yaptığı incelemeye göre bu işlemcinin Snapdragon 875 olduğunu ortaya çıkarıyor. İşlemcinin dört ana işlemci çekirdeği 1.80 GHz hıza sahipken, performans çekirdekleri 2.42 GHz ve ana çekirdeği de 2.84 GHz hıza sahip.

OnePlus 9 serisinin AMOLED ekranlarla gelmesi ve bu ekranların yüksek ekran yenilenme hızına sahip olması bekleniyor. OnePlus 9 Pro, 144 Hz hıza sahip olacak, OnePlus 9’un ise 120 Hz olarak belirlendi. Telefonun 65 W hızlı şarja ve 40 W kablosuz şarja sahip olması bekleniyor.