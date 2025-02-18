Yeni OnePlus Watch 3, Wear OS 5, 100’den fazla spor modu, gelişmiş uyku izleme ve 60 saniyelik sağlık kontrolü özelliğiyle tanıtıldı.

OnePlus, yeni akıllı saati Watch 3 modelini tanıttı. Beş günlük pil ömrü ve Wear OS 5 işletim sistemiyle gelen saat, sağlık takibi özellikleri ve yenilikleriyle dikkat çekiyor.

OnePlus'ın merakla beklenen yeni akıllı saati Watch 3 modeli satışa sunuldu. Yeni gelişmiş özellikleri ile öne çıkan saat 329 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. İşte Watch 3’ün öne çıkan detayları!

OnePlus Watch 3’ün öne çıkan özellikleri

Yeni OnePlus Watch 3, çift işletim sistemi yapısı ve gelişmiş sağlık izleme özellikleriyle öne çıkıyor. OnePlus Watch 3, uygulamalar ve çeşitli işlevler için Wear OS 5 işletim sistemini kullanırken, düşük güç tüketimli RTOS sistemi bildirimler ve saat yüzleri gibi temel görevleri yerine getiriyor. 631 mAh kapasiteli bataryası, kullanıcıya 5 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Donanım tarafında ise saat, Snapdragon W5+ işlemci, 32 GB depolama alanı ve döndürülebilir tepe (crown) düğmesiyle geliyor.

OnePlus Watch 3, tasarımı ve sağlık izleme özellikleriyle öne çıkıyor. Saat, 1,5 inç büyüklüğünde safir cam kaplı ekran, paslanmaz çelik gövde ve titanyum çerçeve ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar için Obsidian Titanium (siyah) ve Emerald Titanium (gümüş) olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.

Sağlık takibi tarafında, saatte 8 kanallı optik kalp atış sensörü, 16 kanallı oksimetre ve bilek sıcaklık sensörü yer alıyor. Aynı zamanda 60 saniyelik sağlık kontrolü özelliği sayesinde kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, uyku kalitesi, bilek sıcaklığı ve damar yaşı gibi temel sağlık verileri aynı anda ölçülebiliyor.

Yeni model gelişmiş uyku izleme özellikleri ve 100’den fazla spor modu ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Aynı zamanda güncellenen OHealth uygulaması, uyku düzenleri ve kalp atış hızı trendlerinin daha detaylı bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. OnePlus Watch 3 için ön siparişler bugünden itibaren başladı. Ürünlerin sevkiyatı 25 Şubat 2025 tarihinde başlayacak.