Samsung Galaxy S25 Plus ve OnePlus 13'ün kamera özellikleri, gece çekimi, zoom ve portre modu performansları karşılaştırıldı.

Samsung ve OnePlus, yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Kısa süre önce tanıtılan Galaxy S25 Plus ve OnePlus 13, tasarım ve performans açısından benzer özellikler sunsa da kamera tarafında farklı yaklaşımlar izliyor.

Samsung, yeni modelinde kamera donanımını büyük ölçüde korurken, OnePlus 13 ise OPPO Find X8 Pro’dan ilham alan sensör tercihleri ve yazılım optimizasyonlarıyla fark yaratıyor. Peki, gündelik kullanımda ve fotoğraf çekiminde hangi model daha iyi bir deneyim sunuyor? İşte iki telefonun kamera performansına dair detaylı kıyaslama.

Samsung Galaxy S25 Plus ve OnePlus 13: Kamera teknik özellikleri

Galaxy S25 Plus:

3 farklı çözünürlükte 3 kamera

3x optik zoom sunan telefoto lens

Samsung'un yazılım optimizasyonlarına dayalı kamera algoritması

OnePlus 13:

Her 3 kamerada da aynı çözünürlükte sensör

Daha yüksek çözünürlükte birincil kamera

OPPO Find X8 Pro'dan esinlenen yapay zeka destekli görüntü işleme

Yakınlaştırma (Zoom) performansı

Samsung'un Galaxy S25 Plus modeli, 3x optik zoom sunarak gündelik kullanım için yeterli bir seviyede kalıyor. Ancak dijital yakınlaştırmada 30x ile sınırlandırılmış olması rakibine göre dezavantaj oluşturuyor.

OnePlus 13 ise daha yüksek çözünürlüklü bir telefoto sensör kullanarak 30x'in ötesinde yakınlaştırma imkanı sunuyor. 100x seviyesinde bile detay kaybı Samsung'un modeline göre daha az hissediliyor.

Gece çekim performansı

OnePlus 13, gündüz çekimlerinde daha yüksek netlik sunarken, Galaxy S25 Plus özellikle gece çekimlerinde beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Samsung'un yazılım optimizasyonları, düşük ışık koşullarında daha dengeli ve net görüntüler elde edilmesini sağlarken, OnePlus 13'ün gece çekimlerinde bazı detay kayıpları yaşadığı görülüyor. Ancak her iki model de genel kamera performansı açısından tatmin edici sonuçlar veriyor.

Portre modu ve selfie performansı

Samsung, portre modunda daha fazla seçenek sunarak kullanıcılara esneklik sağlıyor. Çekim sonrası arka plan efektlerini değiştirebilme özelliği, fotoğrafların istenilen görünüme kolayca uyarlanmasına imkan tanıyor.

OnePlus 13 ise Huawei ve OPPO'nun benimsediği diyafram ayarı sistemini kullanıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, f/ değerini çekim öncesinde veya sonrasında değiştirerek alan derinliğini istedikleri gibi ayarlayabiliyor.

Selfie çekimlerinde ise Galaxy S25 Plus, renk dengesi konusunda daha başarılı bir performans sergilerken, OnePlus 13 bazı sahnelerde renk doygunluğu açısından farklılıklar gösterebiliyor.

Video zoom performansı

Samsung, video çekimlerinde sunduğu pürüzsüz zoom geçişleriyle öne çıkıyor. Lens değişimi sırasında daha stabil görüntüler elde edilmesini sağlarken, genel zoom performansıyla dikkat çekiyor.

OnePlus 13 ise düşük zoom seviyelerinde daha net görüntüler sunarken, yüksek zoom seviyelerinde bazı detay kayıpları yaşayabiliyor. Düşük ışık koşullarında her iki model de benzer bir performans sergilese de, OnePlus 13 detay kaybına karşı daha dirençli bir görüntüleme sunarak fark yaratıyor.

Hangi model daha iyi?

Her iki model de güçlü kamera özellikleri sunarken, belirli alanlarda birbirine göre farklı avantajlar ve dezavantajlar barındırıyor:

Yakınlaştırma: OnePlus 13, Galaxy S25 Plus’a kıyasla düşük zoom seviyelerinde daha net sonuçlar sunuyor.

OnePlus 13, Galaxy S25 Plus’a kıyasla düşük zoom seviyelerinde daha net sonuçlar sunuyor. Gece çekimleri: Samsung’un yazılım optimizasyonları, düşük ışıkta daha iyi performans sağlayarak daha dengeli görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor.

Samsung’un yazılım optimizasyonları, düşük ışıkta daha iyi performans sağlayarak daha dengeli görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. Portre modu: Galaxy S25 Plus, daha fazla efekt ve seçenek sunarken, OnePlus 13, doğrudan diyafram ayarı yaparak manuel derinlik kontrolü sağlıyor.

Galaxy S25 Plus, daha fazla efekt ve seçenek sunarken, OnePlus 13, doğrudan diyafram ayarı yaparak manuel derinlik kontrolü sağlıyor. Video zoom: Samsung, lens değişimleri sırasında daha stabil geçişler sunarken, OnePlus 13 detay kaybını daha iyi yöneterek görüntü kalitesini koruma konusunda avantaj sağlıyor.

Eğer kamera performansı sizin için en önemli kriterse, ihtiyaçlarınıza göre bir tercih yapabilirsiniz. Daha güçlü bir zoom ve gündüz çekimlerinde yüksek netlik arayanlar için OnePlus 13 öne çıkarken, gece çekimlerinde daha iyi optimizasyon ve portre modunda geniş seçenekler sunan Galaxy S25 Plus, esneklik isteyen kullanıcılar için daha uygun bir alternatif olabilir. Özetle her iki model de farklı kullanım senaryolarında güçlü özellikler sunarak fotoğraf ve video çekimlerinde iddialı bir deneyim vadediyor diyebiliriz.