OnePlus, Qi2 destekli cihazlarla uyumlu, ince ve hafif tasarıma sahip yeni manyetik taşınabilir şarj cihazını tanıttı.

OnePlus, neredeyse cüzdanınıza atıp çıkabileceğiniz kadar ince yeni bir powerbank tanıttı. Slim Magnetic Power Bank adıyla duyurulan bu küçük ama işlevsel cihaz, hem ince hem hafif tasarımıyla öne çıkıyor.

OnePlus, “ince olsun, hafif olsun, işimi görsün” diyenler için yeni bir taşınabilir şarj cihazı tanıttı. Qi2 destekli cihazlarla uyumlu bu minik powerbank, resmen cebe sığıyor. İşte detaylar!

OnePlus’tan cebe atmalık yeni powerbank geldi

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus, manyetik şarj desteğine sahip yeni aksesuarını resmi olarak tanıttı. 5.000 mAh kapasiteli bu taşınabilir bataryanın, Qi2 teknolojisini destekleyen cihazlarla manyetik olarak temas kurabildiğini açıkladı. Şirket, ürünün USB-C bağlantı noktası üzerinden farklı cihazlarla da şarj imkânı sunduğunu belirtti. Powerbank’in, OnePlus 13 modeliyle birlikte kullanılan özel manyetik kılıfla tam uyumlu şekilde çalıştığı da duyuruldu.

Yeni powerbank, inceliğiyle dikkat çekti. 96 mm uzunluğa, 69 mm genişliğe ve sadece 9 mm kalınlığa sahip olan cihazın, 120 gram ağırlığıyla benzer modellere göre daha hafif olduğu açıklandı. OnePlus, bu kompakt tasarımı yüksek enerji yoğunluklu batarya hücreleri, N52M mıknatıslar ve alüminyum alaşımlı gövde kullanarak geliştirdiğini duyurdu.

OnePlus Slim Magnetic Power Bank’in, şirketin diğer ürünlerinde yer alan SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini desteklemediği açıklandı. Bu tercihin, ürünün farklı markalara ait cihazlarla da uyumlu şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Powerbank’in, OnePlus’ın resmi internet sitesinde 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğu bilgisi paylaşıldı. Nisan sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, OnePlus 13 ve manyetik kılıf ile birlikte satın alındığında 50 dolar ek ödeme ile temin edilebildiği ifade edildi. Şirket, OnePlus 13’ü daha önce kendi web sitesi üzerinden satın alan kullanıcılara ise 20 dolarlık indirim kuponu verileceğini duyurdu.