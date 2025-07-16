OnePlus'ın diğer markaların örnek alması gereken yepyeni şarj aleti, telefonu ve kulaklığı aynı anda şarj edebiliyor. Bu sayede ekstra kablo ve adaptör derdi sona eriyor.

Günümüzde çoğu kişi akıllı saat kullanmaya başladı. Hâl böyle olunca telefonunuzu ve akıllı saatinizi aynı anda şarj etmeniz gereken anlar doğuyor ama bu sefer de adaptör derdiyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ise OnePlus bu soruna şık ve pratik bir çözüm getirmiş durumda.

OnePlus'ın ikisi bir arada SuperVOOC şarj kablosu sayesinde bir yandan OnePlus telefonunuzu 67W’a kadar hızlı şarj ederken, ortasında yer alan özel bölmeyle OnePlus akıllı saatinizi de 10W’a kadar şarj edebiliyorsunuz. Eğer sadece telefonu şarj ediyorsanız, hız 80W’a kadar çıkabiliyor.

OnePlus'ın yeni şarj aleti böyle çalışıyor:

En güzel tarafıysa saatiniz için ekstra bir kablo veya adaptör taşımanıza gerek kalmıyor. Tabii herkesin OnePlus kullanmadığını biliyoruz, yani bu kablonun sadece OnePlus saatlerle çalıştığını ve diğer markalarla uyumlu olmadığını hatırlatalım ama bu gelişmeyi önemli kılan nokta tam da burası.

Daha önce üçüncü parti aksesuar üreticileri Apple Watch ve iPhone için benzer bir kablo sunmuştu ama doğrudan resmî üreticiler ne yazık ki bu tarz ürünlere yatırım yapmıyor. Günümüzde giyilebilir aksesuarların da ciddi olarak yaygınlaştığı senaryoda artık akıllı telefon üreticilerinin bu tip yenilikçi ürünlere ağırlık vermesi gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullandığınız markanın benzer bir ürünü çıksa satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.