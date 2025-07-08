OnePlus, yaz aylarına yeni ürünleriyle giriş yaptı. Şirket, yaz etkinliğinde Buds 4 kulaklık ve Watch 3’ün 43 mm’lik versiyonunu tanıttı. Cihazların teknik özellikleri paylaşıldı. Yeni OnePlus Buds 4, çift sürücü ve ANC desteğiyle gelirken, Watch 3 modeli kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

OnePlus, yaz dönemine yeni ürün lansmanlarıyla giriş yaptı. OnePlus'ın en son etkinliği, hem mobil hem de giyilebilir teknoloji tarafında dikkat çeken duyurulara sahne oldu.

OnePlus, düzenlediği yaz etkinliğinde Nord 5 serisinin yanı sıra iki yeni cihazını daha tanıttı. Bu cihazlar, şirketin yeni nesil tam kablosuz kulaklığı Buds 4 ve Watch 3'ün daha kompakt bir versiyonu olan 43 mm'lik akıllı saati oldu.

OnePlus Buds 4: Yeni nesil kablosuz kulaklık

OnePlus Buds 4, ses deneyimini geliştirmek için çift sürücülü bir yapıyla geliyor. Kulaklığın içinde, biri 11 mm’lik basları, diğeri ise 6 mm’lik tizleri üstlenen iki farklı sürücü yer alıyor. Şirket, sesin ince ayarlarının kendi bünyesindeki Golden Sound ekibi tarafından yapıldığını söylüyor. Ayrıca Sound Master EQ sayesinde kullanıcılar ses profilini kendi zevklerine göre özelleştirebiliyor.

Gürültü engelleme konusunda da iddialı bir model. Dinamik ANC teknolojisi sayesinde çevredeki sesleri 55 dB’ye kadar azaltabiliyor. Yüksek çözünürlüklü LHDC 5.0 desteği ve 3D uzamsal ses özellikleriyle birlikte daha derin ve çevresel bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

OnePlus Buds 4 teknik özellikleri

11 mm bas, 6 mm tiz sürücüsü

Çift dijital-analog çevirici (DAC)

Dinamik aktif gürültü engelleme (ANC) – 55 dB’ye kadar

LHDC 5.0 ve 3D uzamsal ses desteği

ANC kapalıyken 11 saat, kutu ile toplam 45 saat kullanım

Zen Yeşili ve Fırtına Grisi renk seçenekleri

OnePlus Watch 3 43mm: Daha kompakt

OnePlus Watch 3, daha küçük bir kasa isteyen kullanıcılar için 43 mm’lik versiyonuyla geliyor. Önceki 46 mm’lik modelle aynı teknik özelliklere sahip olan bu model, 1.32 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve daha hafif yapısıyla fark yaratıyor.

Saatte paslanmaz çelik gövde ve IP68 sertifikalı suya/toza dayanıklılık bulunuyor. Donanım tarafında Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisi tercih edilmiş. Saatin içerisinde 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor. Yazılım olarak Wear OS 5 işletim sistemi ile gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) birlikte çalışıyor.

OnePlus Watch 3 43mm teknik özellikleri

1.32 inç AMOLED ekran, 60 Hz yenileme hızı

36.8 gram ağırlık

Snapdragon W5 Gen 1 işlemci

2 GB RAM, 32 GB depolama

Wear OS 5 + RTOS yazılım yapısı

354 mAh pil kapasitesi – 60 saate kadar kullanım

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçenekleri

Siyah Çelik ve Gümüş Çelik renk seçenekleri

OnePlus Buds 4 ve OnePlus Watch 3 43mm fiyat bilgisi

OnePlus Buds 4, 139 dolarlık fiyat etiketiyle, Watch 3’ün 43 mm’lik versiyonu ise 350 dolardan satışta. Her iki ürün de OnePlus’ın resmi internet sitesinde kullanıcılarla buluşuyor.