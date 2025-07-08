Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus, düzenli olarak yeni telefonlar tanıtıyordu. Şimdi ise şirket, Nord serisinin yeni üyeleri Nord 5 ve Nord CE5’i resmen bizlerle buluşturdu. Telefonlar, önceki nesillere kıyasla batarya başta olmak üzere çok daha iddialı özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Telefonlar, ön tarafta ultra ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımıyla gelirken arkada pil şeklinde kamera yapısına sahipler. Nord 5 serinin üst seviye modeli, CE5 ise daha uygun fiyatlı. Her ikisinin de şık göründüğünü söylemek mümkün.
OnePlus Nord 5
Cihazda 6,85 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe, 1800 nit maksimum parlaklığa ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Cihaz, Snapdragon 8s Gen 3 orta seviye işlemciden güç alıyor. Ona 8/12 GB LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.
Arkada ikili kamera mevcut. Burada 50 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Ön tarafta 50 MP’lik kamera görüyoruz. Cihaz, 6800 mAh’lik cidden çok büyük 80W destekli bir bataryala sunulacak. Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile kutudan çıktığını ekleyelim.
OnePlus Nord 5 teknik özellikleri
|Ekran
|6,85 inç, FHD+, 1800 nit, 144 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|16 MP
|Batarya
|6800 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|OxygenOS 15 (Android 15)
OnePlus Nord 5 fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|449 euro
|12 GB + 512 GB
|499 euro
OnePlus Nord CE5
Nord CE5’e geldiğimizde 6,77 inçlik FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1430 nit maksimum parlaklığa sahip bir AMOLED ekranla karşılaşıyoruz. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisinden güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Cihazın arkasında 50 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Ön kamera ise 16 MP.
CE5 modelinin kuşkusuz en çok dikkat çeken özelliği bataryası. Öyle ki bu telefonda tamı tamına 7100 mAh kapasiteye sahip bir batarya var. Uzun pil ömrü sunacak bu kapasite, OnePlus tarihindeki telefonlar için bir rekor olarak kayıtlara geçti. Şirketin aktardığına göre cihaz, 27 saat YouTube video oynatma, 18’den fazla saat Instagram, 9 saati aşan oyun deneyimi sunabilecek. 80W kablolu hızlı şarj ile geldiğini de ekleyelim.
OnePlus Nord CE5 teknik özellikleri
|Ekran
|6,77 inç, FHD+, 1430 nit, 120 Hz,
|İşlemci
|Dimensity 8350
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|12/256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|16 MP
|Batarya
|7100 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|OxygenOS 15 (Android 15)
OnePlus Nord CE5 fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|299 euro
|8 GB + 256 GB
|349 euro