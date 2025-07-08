OnePlus Nord 5 ve Nord CE5 ismini verdiği yeni telefonlarını tanıttı. Bu cihazlar, uygun fiyata iddialı özellikler sunuyor. En dikkat çeken özellikleri ise devasa bataryaları.

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus, düzenli olarak yeni telefonlar tanıtıyordu. Şimdi ise şirket, Nord serisinin yeni üyeleri Nord 5 ve Nord CE5’i resmen bizlerle buluşturdu. Telefonlar, önceki nesillere kıyasla batarya başta olmak üzere çok daha iddialı özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Telefonlar, ön tarafta ultra ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımıyla gelirken arkada pil şeklinde kamera yapısına sahipler. Nord 5 serinin üst seviye modeli, CE5 ise daha uygun fiyatlı. Her ikisinin de şık göründüğünü söylemek mümkün.

OnePlus Nord 5

Cihazda 6,85 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe, 1800 nit maksimum parlaklığa ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Cihaz, Snapdragon 8s Gen 3 orta seviye işlemciden güç alıyor. Ona 8/12 GB LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.

Arkada ikili kamera mevcut. Burada 50 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Ön tarafta 50 MP’lik kamera görüyoruz. Cihaz, 6800 mAh’lik cidden çok büyük 80W destekli bir bataryala sunulacak. Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile kutudan çıktığını ekleyelim.

OnePlus Nord 5 teknik özellikleri

Ekran 6,85 inç, FHD+, 1800 nit, 144 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 16 MP Batarya 6800 mAh (80W) İşletim sistemi OxygenOS 15 (Android 15)

OnePlus Nord 5 fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 449 euro 12 GB + 512 GB 499 euro

OnePlus Nord CE5

Nord CE5’e geldiğimizde 6,77 inçlik FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1430 nit maksimum parlaklığa sahip bir AMOLED ekranla karşılaşıyoruz. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisinden güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Cihazın arkasında 50 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Ön kamera ise 16 MP.

CE5 modelinin kuşkusuz en çok dikkat çeken özelliği bataryası. Öyle ki bu telefonda tamı tamına 7100 mAh kapasiteye sahip bir batarya var. Uzun pil ömrü sunacak bu kapasite, OnePlus tarihindeki telefonlar için bir rekor olarak kayıtlara geçti. Şirketin aktardığına göre cihaz, 27 saat YouTube video oynatma, 18’den fazla saat Instagram, 9 saati aşan oyun deneyimi sunabilecek. 80W kablolu hızlı şarj ile geldiğini de ekleyelim.

OnePlus Nord CE5 teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, FHD+, 1430 nit, 120 Hz, İşlemci Dimensity 8350 RAM 8/12 GB Depolama 12/256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 16 MP Batarya 7100 mAh (80W) İşletim sistemi OxygenOS 15 (Android 15)

OnePlus Nord CE5 fiyatı