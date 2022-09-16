Pek çok kişi için ciddi bir sorun olan İngilizce, Open English ile hiç olmadığı kadar kolay öğrenilebilir. İşte online ortamda hizmet veren Open English’in kullanıcılarına sunduğu avantajlar…

Dünyanın dört bir yanında iletişim kurabileceğiniz İngilizce, bugün pek çoğumuz için büyük bir mesele haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca da İngilizce öğrenmek için arayışlara giriyor, bazen tonla para döksek de istediğimiz sonucu elde edemeyebiliyoruz. Şimdi sizlere, oturduğunuz yerden İngilizce öğrenebileceğiniz bir platformdan bahsedeceğiz: Open English…

Open English, online İngilizce eğitimi veren platformların başında geliyor. Anadili İngilizce olan onlarca eğitimcinin çalıştığı platform, 7’den 70’e dileyen herkesin istediği gibi İngilizce öğrenebilmesine imkan tanıyor. Peki bu sektörde hizmet veren onlarca şirket varken neden Open English tercih edilmeli?

İhtiyaca göre 7/24 kullanabileceğiniz bir platform

Open English’in en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verebiliyor olması. Böylelikle istediğiniz her saat, derslere dahil olabilirsiniz. Ayrıca bu platform, kullanıcının ihtiyacına göre ders programı oluşturuyor. Böylelikle isterseniz mesleki İngilizce öğrenebilir, isterseniz günlük İngilizce eğitimi alabilir, isterseniz de TOEFL, IELTS ve TOEIC gibi uluslararası sınavlara hazırlanabilirsiniz. Tüm bu eğitimin anadili İngilizce olan eğitmenler tarafından verildiğini bir kez daha belirtelim.

Bazen izlediğiniz dersleri anlamayabilir veya bir konuyu tam anlamıyla öğrenemeyebilirsiniz. Bunun için de çözüm üreten Open English, kullanıcılarına birebir ders imkanı sunuyor. Böylelikle sorun yaşadığınız konuların üstesinden gelebilirsiniz.

Open English, hangi seviyede İngilizce biliyor olursanız olun, herkes için en yüksek verimi sağlamaya çalışan bir platform. Bu yüzden, Open English’e kayıt olduğunuz ilk an itibarıyla bir seviye belirleme sınavına giriyorsunuz. Bu sınav ile size uygun seviyeden başlayabilirsiniz.

Eğer siz de Open English ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Open English için oluşturulan bir tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz