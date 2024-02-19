İnternet bağlantı hızı testleriyle tanınan Ookla, dünya çapında 5G bağlantı ağının ne kadar genişlediğini gözler önüne seren bir harita yayımladı.

Dünya çapında 5G bağlantı altyapısı gelişmeye devam ediyor. Bu yıl Hindistan, Malezya, Brezilya gibi bazı ülkelerin de 5G istasyonları kurmaya başlaması ile birlikte bu pazarın da gittikçe büyüdüğü, Ookla'nın yeni paylaşımıyla ortaya çıktı. Bağlantı hızı inceleme platformu, 5G için bir küresel erişim posteri yayımladı.

Haritada yer alan pembe renkli noktalar, 5G bağlantısının olduğu istasyonları işaret ediyor. Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Güney Kore, Japonya, ABD ve AB ülkeleri neredeyse pespembe olmuş durumda. Hindistan'da da ülke çapında 5G teknolojilerinin kullanılmaya başladığı göze çarpıyor.

Avrupa'nın çok gerisindeyiz

Türkiye'de halka açık 5G bağlantısı, 22 Temmuz 2022 tarihinden bu yana kullanılabiliyor. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte, 5G teknolojisinin kullanılabildiği yerler arasında sadece Türkiye'nin batı kıyılarındaki sınırlı yerlerin yer aldığı gözlerden kaçmıyor. İstanbul en çok 5G kullanımının olduğu il konumunda gözükürken, diğer büyük şehirlerde de belli başlı noktalarda 5G olduğu fark ediliyor. Bu anlamda Türkiye, AB ülkelerinden oldukça geride kalmış gözüküyor.

Türkiye'nin Güncel 5G kullanım haritası bu şekilde:

Dünya çapında 5G bağlantı noktalarının sayısı gittikçe artarken, 5G indirme hızı da ortalamada %17'lik bir artış gösterdi. Ortalama indirme hızı, 207,42 Mbps'i buldu. Öte yandan 5G yükleme hızı ise 19,90 Mbps oldu ve yıllık bazda yalnızca %1 arttı. Ortalama gecikme süresi ise 44 ms olarak gerçekleşti.