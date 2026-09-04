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NVIDIA, Yapay Zekâ Platformu Hugging Face'i 12,9 Milyar Dolara Satın Alıyor!

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NVIDIA, dev yapay zekâ platformu Hugging Face'i 12,9 milyar dolara satın alıyor.

NVIDIA, Yapay Zekâ Platformu Hugging Face'i 12,9 Milyar Dolara Satın Alıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Haftalardır sektörde dolaşan söylentiler, yapay zekâ sayesinde dünyanın en değerli firması hâline dönüşen NVIDIA’nın sektörde dengeleri değiştirebilecek bir hamle yapabileceğini gösteriyordu. Bu da dünya çapında geliştiriciler tarafından kullanılan Hugging Face’i satın alacağı iddiasıydı.

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Tüm bu söylentiler resmen doğrulandı. Yapay zekâ ekosisteminin en kritik buluşma noktalarından biri olan Hugging Face, çip pazarının devi NVIDIA tarafından satın alınıyor. Bedeli ise dudak uçuklatan cinsten.

İçerikten Görseller

NVIDIA, Yapay Zekâ Platformu Hugging Face'i 12,9 Milyar Dolara Satın Alıyor!
nbi

12,9 milyar dolara satın alacak

nbi

NVIDIA’nın Hugging Face’i satın alım bedelinin 12.93 milyar dolar olacağı da gelen açıklamalarda belirtildi. Platformun günümüzde milyonlarca geliştiriciye ev sahipliği yaptığını düşünürsek yapay zekâ alanında kartların yeniden karılmasına neden olacak bir birleşme olarak nitelendirebiliriz.

Hugging Face’in bilançosuna ve büyüklüğüne bakıldığında anlaşmanın boyutu daha net anlaşılıyor. Platform bünyesinde 3 milyon model, 18 milyondan fazla geliştirici tarafından kullanılan 1 milyon uygulama ve yarım milyon veri seti barındırıyor. 2016’da kurulan platformu direkt yapay zekâ modellerinin, veri setlerinin ve makine öğrenimi araçlarının paylaşıldığı bir platform olarak tanımlayabilirsiniz.. En basit hâliyle anlatmak gerekirse burayı “yapay zekâ modellerinin GitHub'ı" gibi düşünebilirsiniz.

Satın almanın duyurulmasından sonra NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Hugging Face’in açık kaynaklı ve açık ağırlıklı modelleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Huang, platformun tüm yapay zeka ekosistemi için açık kalacağını, geliştiricilerin diledikleri modeli, bulutu veya altyapı sağlayıcısını seçebileceğini ve Hugging Face üzerinde proje geliştirmek için NVIDIA donanımının zorunlu olmayacağını belirtti.

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Yapay Zeka Nvidia

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