Open AI, kullanıcıların kendi ChatGPT'lerini oluşturabileceklerini duyurdu. Ancak asıl bomba; bu sohbet botları ile geliştiriciler para kazanabilecek. İşte yeni sistemle ilgili bilinmesi gerekenler...

Geçtiğimiz akşam, yapay zekâ dünyasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. ChatGPT ve DALL-E gibi popüler yapay zekâ araçlarının arkasındaki ekip olan Open AI, ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. Etkinlikler sırasında daha çok ChatGPT'ye odaklanan Open AI CEO'su Sam Altman, atacakları yeni adımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sam Altman tarafından duyurulan ilginç özelliklerden bir tanesi, "GPTs" olarak anılıyordu. Yapılan açıklamaya göre bu özellik, kullanıcıların kendi GPT'lerini oluşturmalarını sağlayacak. Bu önemli bir yenilik çünkü bir kullanıcı, bu özellik sayesinde kodlama ile uğraşmadan kendine özel sohbet botu geliştirebilecek. Sam Altman, oluşturulacak botların bireysel kullanımdan ibaret olmayacağını açıkladı.

Özelleştirilmiş botlar, para kazanmanın önünü açacak!

"DevDay" isimli etkinlikte yapılan açıklamaya göre ChatGPT için bir mağaza oluşturulacak. Kullanıcılar, bu mağazaya girdikleri zaman özelleştirilmiş botlarla karşılaşacaklar. İşte burası, geliştiricilerin Open AI'dan para kazanmasını sağlayacak. Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler, özelleştirdikleri botları ücretli veya ücretsiz olarak yayımlayabilecekler. Üstelik Open AI, platformdaki en kullanışlı ve en çok kullanılan botları tespit edip, bunları geliştirenlere ödeme yapacak.

Ancak Sam Altman ve ekibi, geliştiricilere nasıl ödeme yapacaklarına ilişkin nihai bir karar vermemiş gibi görünüyor. Etkinlikte yapılan açıklamaya göre ilk aşamada ücretli abonelik paketleri için yapılan ödemenin bir bölümü için ödeme yapılacak. Sonraki aşamada ise kazanç eşiklerini gösteren seviyelendirmeler göreceğiz.

DevDay etkinliğindeki diğer önemli açıklamalar: