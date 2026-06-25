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OpenAI, GPT-5.5 Instant Modelini Güncelledi: Artık Çok Daha Akıllı ve Samimi Olacak!

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OpenAI yaptığı açıklamayla GPT-5.5 Instant modelinin güncellendiğini duyurdu.

OpenAI, GPT-5.5 Instant Modelini Güncelledi: Artık Çok Daha Akıllı ve Samimi Olacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yapay zekânın zaman zaman robotik ve yersiz konuşmasına yönelik eleştirilere el uzattı ve en popüler modeli GPT-5.5 Instant’ı âdeta bir "iletişim kursuna" gönderdi.

Şirketin son güncellemesine göre yeni model artık çok daha eğlenceli sohbetler gerçekleştirebiliyor.

GPT-5.5 Instant'ta tam olarak ne değişti?

OpenAI bu güncellemede matematik yeteneklerine değil, tamamen sohbet kalitesine odaklandı. Yeni GPT-5.5 Instant, sorduğunuz sorunun arkasındaki asıl amacı ve vermek istediğiniz mesajı çok daha iyi kavrıyor.

En güzel kısmı ise artık yapay zekâya "Hayır, öyle demek istemedim" diye itiraz ettiğinizde, eski sıkıcı argümanlarını papağan gibi tekrarlamayacak. Hatasını anlayıp, geri bildiriminize göre esneyecek ve sohbete kaldığı yerden daha akıllıca devam edecek.

Güncelleme, aboneliğe sahip kullanıcılar için çoktan geldi. Ücretsiz kullanıcılar ise sadece bir gün içinde bu yeni, esprili ve anlayışlı GPT-5.5 Instant ile tanışabilecek.

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