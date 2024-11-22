OpenAI, The New York Times ile açtığı telif hakkı davasında kritik kanıtları yanlışlıkla sildiğini kabul etti. Verilerin geri alınması zorlaştı.

OpenAI, The New York Times ile olan telif hakkı davasındaki kanıtları yanlışlıkla sildi. Gazetelerin avukatları, davada kullanılabilecek kritik verilerin mühendisler tarafından hatayla silindiğini iddia etti.

The New York Times ve Daily News, OpenAI’a karşı açtıkları telif hakkı ihlali davasında önemli bir gelişmeyi mahkemeye sundu. Avukatlar, OpenAI mühendislerinin, davaya ilişkin verileri içeren dosyaları yanlışlıkla sildiklerini öne sürdü.

Telif davası kritik verilerin kaybolmasıyla zorlaşıyor

New York Times ve diğer medya şirketlerinin avukatları, OpenAI’nin yapay zekâ eğitim verilerinde, haber makalelerinin nasıl kullanıldığını araştırmak için 150 saatten fazla zaman harcadı. Ancak 14 Kasım'da yapılan bir hata sonucunda, sanal makinelerdeki bazı verilerin silindiği ortaya çıktı. OpenAI, hatayı kabul ederek verileri geri getirmeye çalıştı. Fakat kurtarılan veriler eksik ve güvenilmezdi. Bu durum gazetelerin davada gerekli kanıtları bulmasını zorlaştırdı.

OpenAI, kaybolan verilerin geri yüklenmeye çalışıldığını belirtti. Ancak dosya adları ve klasör yapılarının geri getirilemediği ve bu kayıpların telif hakkı ihlallerinin nasıl meydana geldiğini anlamayı zorlaştırdığı ifade edildi.