OpenAI yaptığı açıklamayla kâr odaklı bir şirkete dönüşme planlarından vazgeçtiğini duyurdu. Şirketi kâr amacı gütmeyen bir yönetim yönetmeye devam edecek.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’nin geliştiricsi OpenAI, şu anda sınırlı derecede kâr amacı güden bir şirket. Bu da şirketin kâr odaklı bir tarafı olsa da kazançların kâr amacı gütmeyen bir yönetim tarafından yönetildiği anlamına geliyordu. Ancak şirket, geçen yıl yaptığı açıklamada 2025’te tamamen kâr odaklı, geleneksel bir şirkete dönüşeceğini duyurmuştu.

Şimdi ise şirketin planları hakkında yeni bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, şirketin tamamen kâr odaklı olma planlarından vazgeçtiği görüldü.

Kâr amacı gütmeyen bölümü şirketi kontrol etmeye devam edecek

Bir blog gönderisiyle açıklanan OpenAI’ın yeni yapısı, küçük değişikliklerle gelecek ancak genel anlamda aynı olmaya devam edecek. Buna göre şirketin kazançlarını, kâr amacı gütmeyen bölümü yönetmeye devam edecek.

Kâr amacı gütmeyen bu departman, “Kamu Yararına Çalışan Bir Kuruluş” hâline gelecekmiş. Bu kuruluşun tamamen önceki kâr amacı gütmeyen kısım tarafından yönetileceği ve aynı hedefe sahip olacağı da eklenmiş. Bu kuruluş sayesinde yatırımcıların ve çalışanların kazançları önceki durumun aksine sınırlı olmayacak.

Önceden “kâr amacı gütmeyen” bir kuruluşken 100 kat kadar kazanç sağlayabiliyorlardı, kalan para kâr amacı gütmeyen bölüme gidiyordu. Kamu yararına çalışan olunca bu durum değişiyor.

OpenAI, şimdiye kadar tamamen kâr odaklı olma planları nedeniyle Elon Musk’tan Meta’ya kadar birçok taraftan büyük eleştiriler almıştı. Şirket yönetimi, sivil toplum örgütlerinden ve yetkililerden aldıkları geri bildirimin ardından bu karardan vazgeçtiklerini belirtti.