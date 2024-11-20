OpenAI’ın eğitimciler için hazırladığı yapay zekâ kursu, güvenlik ve gizlilik konularında kaygıları gündeme getirerek tartışmalara yol açtı.

OpenAI, eğitimciler için hazırladığı ChatGPT öğretmen rehberini yayımladı ancak bazı eğitimciler bu teknolojiyi sınıflarda kullanma konusunda endişeli bir yaklaşım sergiliyor.

OpenAI, öğretmenlerinin yapay zekâ destekli araçları sınıflarına nasıl entegre edebileceklerini öğrenmeleri için ücretsiz bir online kurs başlattı. Common Sense Media ile iş birliği ile geliştirilen bu program, yapay zekâ ve pedagojik uygulamalarına dair temel bilgileri aktarmayı amaçlıyor.

Gizlilik ve güvenlik endişeleri öne çıkıyor

Kurs farklı okullarda verdiği eğitimine devam ediyor. Katılımcıların büyük bir kısmı ise program sayesinde yeni fikirler edindiklerini ve strateji öğrendiklerini de belirtti. Ancak bazı eğitimciler ise OpenAI'nin kursunun yeterince kapsamlı olmadığını düşünüyor. University of Illinois öğretim görevlisi Lance Warwick, kursun gizlilik ve güvenlik gibi önemli konuları yeterince derinlemesine ele almadığını savunuyor.

Öğretmenlerin verilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda şüpheleri olduğunu da belirtiyor. Arizona Üniversitesi'nden Sin á Tres Souhaits ise OpenAI'nin programında şirketin müdahale edebileceği içerikler hakkında yeterli bir açıklamanın yapılmadığını dile getirdi.

OpenAI ise öğretmenlerin bu araçları bilinçli bir şekilde kullanabilmesi adına eğitimler sunmaya devam edeceğini belirtiyor. Yine de yapay zekâ teknolojisine yönelik duyulan bazı endişeler yapay zekânın eğitimdeki rolünü belirleme sürecini de zorlaştırıyor diyebiliriz.