OpenAI’ın üst düzey yöneticilerinden Denise Dresser’ın çalışanlara gönderdiği şirket içi yazışma sızdırıldı. Metinde şirketin yeni stratejisi, kurumsal yapay zekâ planları ve en büyük rakiplerinden Anthropic’e yönelik dikkat çeken sert eleştiriler yer aldı.

Yapay zekâ dünyasının en büyük oyuncularından biri olan OpenAI, bu kez yeni bir modelle değil, ortaya çıkan şirket içi yazışmalarla gündemde. Şirketin gelirden sorumlu yöneticisi Denise Dresser’ın çalışanlara gönderdiği detaylı şirket içi yazışmanın sızdırılması, büyük yankı uyandırdı.

Ortaya çıkan belgeler, OpenAI’ın geleceğe dair planlarını açıkça gözler önüne sererken, özellikle rakip şirketlere yönelik kullanılan ifadeler dikkat çekti. Şirket, artık sadece bir yapay zekâ geliştiricisi değil, dev bir platform olmak istiyor.

OpenAI, Rakibi Anthropic’i de Hedef Aldı: “Tek Ürünle Olmaz”

Sızdırılan şirket içi yazışmanın en çok konuşulan kısmı ise OpenAI’ın rakibi Anthropic hakkında yaptığı yorumlar oldu. Şirket, rakibinin yalnızca belirli alanlara odaklanmasını eleştirerek bunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını açıkça dile getirdi.

Bununla da kalmayan OpenAI, Anthropic’in gelirlerini olduğundan büyük gösterdiğini ve yeterli hesaplama gücü yatırımı yapmamasının ciddi bir stratejik hata olduğunu iddia etti. Bu durumun da ürün performansına olumsuz yansıdığı belirtildi.

OpenAI’ın Büyük Planı: Her Şeyi Tek Çatı Altında Toplamak

Şirket içi yazışmaya göre OpenAI’ın asıl hedefi, farklı ürünler sunan bir şirket olmak değil; hepsini tek bir sistemde birleştiren bir yapay zekâ platformu kurmak. Yani ChatGPT, API’ler, geliştirici araçları ve yeni nesil ajan sistemlerini tek bir ekosistemde buluşacak.

Bu yaklaşımın arkasındaki temel fikir ise oldukça net: Kullanıcı ne kadar çok ürün kullanırsa, o platformdan kopması o kadar zor olur. OpenAI da tam olarak bunu hedefliyor.

Yapay Zekâ Yarışı Kurumsala Kaydı: OpenAI'ın Hedefi Büyük Şirketler

Şirketin stratejisinde en kritik noktalardan biri de kurumsal müşteriler. OpenAI, bireysel kullanıcıların ötesine geçerek büyük şirketlerin iş süreçlerine doğrudan entegre olmayı planlıyor.

Bu doğrultuda geliştirilen yeni nesil ajan sistemleri ve Amazon gibi devlerle yapılan iş birlikleri, OpenAI’ın sadece bir araç değil, şirketlerin günlük operasyonlarının merkezinde yer alan bir teknolojiye dönüşmesini sağlayabilir.

Denise Dresser'ın mesajının tamamını aşağıda okuyabilirsiniz

*Kurumsal Yapay Zekayı Kazanacak Sistem

*Q2'ye (2. çeyrek) başlarken, her zaman olmamız gereken yerden başlamak istiyorum: müşterilerimizle. En büyük işletmelerimizin, en etkili girişimlerimizin ve kilit girişim sermayesi firmalarımızın liderleriyle vakit geçiriyorum. Mesaj çok net: İnsanlar inşa ettiğimiz şeyden heyecan duyuyor ve güvenle plan yapıp pazarın önünde kalabilmek için yol haritamıza dair daha derin bir bakış açısı istiyorlar.

*Kurumsal yapay zeka daha olgun bir aşamaya giriyor. Ham kapasite hâlâ önemli ancak artık yeterli değil. Müşteriler "uyum" istiyor: Yapay zekanın iş akışlarına, bilgilerine, kontrollerine ve günlük operasyonlarına ne kadar iyi eklemlendiği; zaman içinde ne kadar etkili bir şekilde yaygınlaştırılabildiği, güvenilebildiği ve geliştirilebildiği. Güvenebilecekleri ve üzerine inşa edebilecekleri bir sistem istiyorlar.

*Biz bu sistemi inşa ediyoruz: İş için en iyi modeller, aracılar (agentlar) için bir platform, iş bağlamıyla derin entegrasyon ve ölçekli bir şekilde yaygınlaştırma ve geliştirme yeteneği. Müşteriler bu yönelimi en net şekilde doğruluyor. Çok yıllı, çok ürünlü, dokuz haneli (yüz milyon dolarlık) anlaşmalar artıyor ve mevcut müşteriler yetkinliklerimizi organizasyonlarının daha fazla bölümünde standart hale getirdikçe büyüyorlar.

*Bu ekibin sergilediği duruştan inanılmaz gurur duyuyorum. İşe kattığımız derinlik, kalite ve özenle güven kazanıyoruz. Önümüzdeki fırsat devasa ve şu andaki en büyük kısıtımız talep değil, kapasite. Bu nedenle yetenek, Q2'de en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bilinçli bir şekilde işe alım yapmaya, çıtayı yüksek tutmaya; müşterilerimizin bizden beklediği ve bizim birbirimizden beklediğimiz mükemmelliğe uygun bir ekip kurmaya devam edeceğiz.

*Liderliğimizi buradan ileriye taşımak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. İşlem gücümüz (compute) var. Ürünlerimiz var. Müşteri ilgimiz var. Bu an, OpenAI'ın üzerine inşa edilecek, yaygınlaştırılacak ve ölçeklendirilecek güvenilir platform olduğu savını net ve kendinden emin bir şekilde ortaya koyma anıdır.

*İşte odaklanmamızı istediğim, müşteri destekli beş öncelik:

*1. İş Dünyası İçin Model Katmanını Kazanın

*İşletmeler iş sonuçlarını satın alır. Çalışanların daha hızlı yazmasına, daha iyi analiz etmesine, daha üretken kod yazmasına, müşterileri daha etkili desteklemesine ve daha yüksek kaliteli kararlar almasına yardımcı olan modeller için ödeme yaparlar. Çalışan başına daha yüksek gelir, daha hızlı döngü süreleri, daha düşük destek maliyetleri ve daha iyi icraat için ödeme yaparlar.

*Spud, yeni nesil iş dünyasının zeka temeli için önemli bir adımdır. Müşterilerimizden gelen ilk geri bildirimler çok olumlu. Spud sadece şimdiye kadarki en akıllı modelimiz değil, aynı zamanda yüksek değerli profesyonel işler için önemli olan her şeyi sunuyor: daha güçlü muhakeme, niyet ve bağımlılıkların daha iyi anlaşılması, daha iyi takip ve üretimde daha güvenilir çıktı.

*Daha iyi model performansı, yığının (stack) geri kalanını da yukarı taşır. Spud, tüm temel ürünlerimizi önemli ölçüde daha iyi hale getirecek. Sahip olabileceğimiz iş akışlarını genişletiyor ve müşterilere bizim etrafımızda konsolide olmaları için bir neden daha sunuyor. Bu, bizim yinelemeli yaygınlaştırma stratejimizin uygulamasıdır: Sınırları zorla, bunu gerçek ürünlere uygula, gerçek kullanımdan öğren ve bu dersleri "süper uygulamaya" giden yolda daha iyi sistemlere dönüştür.

*İşlem gücü avantajımız, bize sürekli kapasite sıçramaları yapma imkanı sağlıyor. Müşteriler bunu gerçek ürün terimleriyle şimdiden hissediyor: daha yüksek token limitleri, daha düşük gecikme süresi ve karmaşık iş akışlarının daha güvenilir şekilde yürütülmesi. İşlem gücündeki her adım, daha güçlü modeller eğitmemize, daha fazla talebe hizmet vermemize ve zeka birimi başına maliyeti düşürmemize olanak tanır. Bu, kalıcı bir ticari kaldıraçtır.

*2. Aracı (Agent) Platform Katmanını Kazanın

*Pazar, komutlardan (prompts) aracılara (agents) kaydı. Bu değişim bizim için devasa bir fırsat.

*Müşteriler; muhakeme yapabilen, araçları kullanabilen, iş akışları genelinde çalışabilen ve gerçek iş ortamlarında güvenilir performans sergileyen sistemler istiyor. Bu; orkestrasyon, kontrol, gözlemlenebilirlik, güvenlik, entegrasyon ve yönetişim demektir.

*Frontier, platform katmanına sahip olmamızı sağlıyor. Frontier'ı kurumsal aracılar için varsayılan platform – işletmelerin sistemleri inşa etmek, yaygınlaştırmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için kullandığı temel zeka katmanı – olarak konumlandırmalıyız.

*Avantajımızın katlanarak artacağı yer burasıdır. Frontier, model zekasını doğrudan aracı performansına bağlar. Modellerimiz geliştikçe platform daha değerli hale gelir. Platform yerleşik hale geldikçe, geçiş maliyetleri (switching costs) artar. Müşteriler sistem üzerinden daha fazla iş akışı yürüttükçe, OpenAI'ın ikamesi zorlaşır ve işlerin yürütülme biçiminin merkezi haline gelir.

*Ürün tedarikçisinden işletim altyapısına bu şekilde dönüşürüz.

*3. Amazon Aracılığıyla Pazarı Genişletin

*Microsoft ortaklığımız başarımızın temel taşı oldu. Ancak aynı zamanda işletmelerle bulundukları yerde buluşma yeteneğimizi de sınırladı; ki birçok işletme için bu yer Bedrock.

*Şubat sonunda ortaklığı duyurduğumuzdan beri, müşterilerimizden bu teklife gelen talep açıkçası şaşırtıcı düzeyde. Bunu ölçekli bir dağıtım kanalı olarak kurmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

*Amazon Durumsal Çalışma Ortamı (Stateful Runtime Environment) önemlidir çünkü erişimi genişletirken aynı zamanda ürün yüzeyini yükseltir. Etkileşimler genelinde bellek, bağlam ve süreklilik sağlayarak; tek seferlik model erişiminin ötesine, zaman içinde ve karmaşık iş süreçlerinde güvenilir şekilde çalışabilen sistemlere geçiyoruz.

*Bu, pazarımızı üç şekilde genişletecektir:

AWS tabanlı müşteriler için benimseme sürtünmesini azaltır. Kendi AWS ortamlarında ve mevcut yönetişim modellerinde çalışarak, regülasyona tabi ve güvenliğe duyarlı alıcılar nezdindeki konumumuzu güçlendirir. Uzun süreli, çok adımlı aracılar için platformumuzu model erişiminden üretim çalışma zamanına kadar daha fazla entegre eder.

*4. Tam Yapay Zeka Yerli (AI-Native) Yığını Satın

*Müşteriler nokta çözümler değil, bir platform istiyor. Sahip olduğumuz şey de bu: İş için ChatGPT bilgi işçiliğinin giriş kapısıdır. Codex, yazılım ve aracılı geliştirme sistemidir. API, müşteri ürünleri ve iş akışları içindeki gömülü zekanın motorudur. Frontier, aracı platformudur. Amazon çalışma zamanı, erişimimizi üretim düzeyinde, durumsal yürütmeye taşır.

*Bu genişlik büyük bir stratejik avantajdır çünkü müşterilerin hepsi aynı yerden başlamaz. Bazıları çalışanlarla, bazıları geliştiricilerle, bazıları dahili sistemlerle, bazıları ise harici ürünlerle başlar. Bizim görevimiz, sisteme girdikleri her noktada onlarla buluşmak ve ardından onları tüm yığına yaymaktır.

*Etrafında inşa etmemiz gereken çark (flywheel) şudur: Daha iyi modeller daha fazla kullanımı tetikler, daha fazla kullanım daha derin entegrasyonu sağlar, daha derin entegrasyon çoklu ürün benimsenmesini getirir ve çoklu ürün benimsenmesi bizi ikamesi zor hale getirir.

*Ayrı ürün hatları olan bir şirket gibi düşünmeyi bırakmalıyız. Birden fazla giriş noktası olan ve entegre tek bir kurumsal teklif sunan bir platform şirketi gibi düşünmeliyiz.

*5. Yaygınlaştırmaya (Deployment) Sahip Çıkın

*Kurumsal yapay zekadaki en büyük darboğaz artık teknolojinin çalışıp çalışmadığı değil. Şirketlerin bunu başarılı bir şekilde ve ölçekte yaygınlaştırıp yaygınlaştıramadığıdır.

*DeployCo, ürün talebini tekrarlanabilir kurumsal dönüşüme dönüştürme şansı veriyor. Şirketlerin değeri daha hızlı kanıtlamalarına, riski azaltmalarına ve organizasyon genelinde benimsemeyi ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yaygınlaştırma motoru olacak.

*Bu, inşa ettiğimiz diğer her şey için bir güç çarpanı olabilir. Müşterilerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Geri bildirim döngülerimizi keskinleştirir. Tekrarlanabilir yaygınlaştırma modellerini ortaya çıkarır. Ürünü, satışı ve müşteri başarısını aynı anda iyileştirir. Ve Frontier Alliance ortaklarımızla birlikte, pazarda icraatı ölçeklendirmek için bize ciddi bir yol sunar.

*Kurumsal yapay zekayı kazanacak şirketler sadece en iyi modellere sahip olanlar olmayacak. Bu modelleri gerçek organizasyonların içindeki gerçek iş akışlarına, gerçek ve ölçülebilir değerle yerleştirme konusunda en iyi yeteneğe sahip olanlar olacak. Bu konuda dünyanın en iyisi olmalıyız.

*Rekabet Ortamı Üzerine Bir Not

*Pazar şimdiye kadar gördüğüm en rekabetçi halinde. Bunun sonuçta iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Bu, fırsatın devasa ve önemli olduğu anlamına gelir. Ancak, zaman zaman gürültülü, istikrarsız ve dikkat dağıtıcı olabileceğine şüphe yok. Rekabet bize ilham verir, hepimizi daha iyi yapar ve en önemlisi müşterilerimiz bu faydayı hisseder. Bu noktada, benden defalarca duyduğunuz gibi, bir numaralı odak noktamız müşterilerimizle vakit geçirmek olmalıdır. Müşterilerimizle vakit geçirdiğimizde, sorunlarını ve tutkularını dinlediğimizde, onlara nasıl yatırım yapabileceğimize ve yardımcı olabileceğimize odaklandığımızda, diğer her şey sessizleşir ve netlik kazanır.

*Tüm bunları söyledikten sonra, özellikle Anthropic konusunda akılda tutulması gereken birkaç nokta var:

*Onların hikayesi korku, kısıtlama ve yapay zekanın küçük bir elit grup tarafından kontrol edilmesi gerektiği fikri üzerine kurulu. Bizim olumlu mesajımız zamanla kazanacak: Güçlü sistemler inşa et, doğru güvenlik önlemlerini koy, erişimi genişlet ve insanların daha fazlasını yapmasına yardımcı ol.

Yeterli işlem gücü edinmeme konusundaki stratejik hataları üründe kendini gösteriyor. Müşteriler bunu sınırlamalar (throttling), zayıf erişilebilirlik ve daha az güvenilir bir deneyimle hissediyor. Üstel işlem gücü eğrisini daha erken gördük, daha hızlı hareket ettik ve şimdi gerçek bir yapısal avantaja sahibiz.

Kodlama odakları onlara erken bir kama (wedge) sağladı. Ancak bir platform savaşında tek ürünlü bir şirket olmak istemezsiniz. Yapay zeka yazılımcıların ötesine geçip her ekibe, iş akışına ve sektöre yayıldıkça, bu darlık gerçek bir yükümlülük haline gelebilir.

Beyan ettikleri gelir oranı (run rate) şişirilmiş. Amazon ve Google ile olan gelir paylaşımlarını brütleştirerek geliri olduğundan büyük gösteren muhasebe yöntemleri kullanıyorlar. Analizimiz, bunun mevcut beyan edilen 30 birimlik oranda gelirlerini yaklaşık 8 milyar dolar fazla gösterdiğini kanıtlıyor. Biz Microsoft gelir paylaşımını net olarak raporluyoruz ki bu, halka açık bir şirket olarak tabi olacağımız standartlarla daha uyumlu.

*Haydi İnşa Edelim

*Son olarak, yaptığımız işle ilgili en iyi şeylerden biri, bu işi birlikte yaptığımız insanlardır. Bu şirketten ve ekibimizden çok gurur duyuyorum. Hepinizle birlikte çalışmak ve geleceğin merkez üssünde bu anda hayatta olmak bir ayrıcalık. Hepimiz odaklanalım, tek bir ekip olarak çalışalım, en yüksek mükemmellik düzeyinde faaliyet gösterelim ve aynı yöne kürek çekelim.

*Pazar bizimdir, kazanalım; buna göre icra edelim.