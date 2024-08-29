Konuya aşina kaynaklardan edinilen bilgilere göre OpenAI, yeni bir yatırım anlaşması yapmak üzere. Bu anlaşma sağlanırsa şirketin değeri 100 milyar dolar seviyelerine ulaşacak.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre şirket, çok yakında büyük bir yatırım anlaşmasına imza atacak. Bu anlaşma, OpenAI'ın değerini en az 100 milyar dolar seviyesine çıkaracak. Bundan aylar önce yapılan açıklamalarda, OpenAI'ın değerinin 80 milyar dolar seviyelerinde olduğu belirtilmişti.

Edinilen bilgilere göre OpenAI'a yönelik yeni yatırımın yönetim işi, ABD merkezli girişim sermayesi firması Thrive Capital tarafından yönetilecek. Firmanın, süreci yönetmek için OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiği söyleniyor.

Microsoft da yatırımcılardan biri olabilir!

İsimsiz kaynaklar, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un da OpenAI'a yeniden yatırım yapabileceğini söylüyorlar. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü OpenAI'ın bugünlere gelmesini sağlayan en önemli firmalardan bir tanesi Microsoft. Şirket, OpenAI'a çoktan 13 milyar dolar kadar yatırım yaptı. Bu rakam, yakında biraz daha artabilir.

Ne OpenAI ne de Microsoft, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Ancak bu yatırımın OpenAI için faydalı olacağı kesin. Çünkü şirket, GPT-5 modeli üzerinde çalışıyor ancak bu yapay zekâ modelinin şirkete pahalıya patlayacağı kesin. Milyarlarca dolarlık yatırım, OpenAI'ın genel yapay zekâya ulaşmasını kolaylaştırabilir.