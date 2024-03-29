Prime Video Türkiye'nin Oppenheimer'ın sansü, kamu spotu ve uyarılarla dolu Hindistan versiyonunu ülkemizde yayımladığı ortaya çıktı. Hâliyle bu durum sosyal medyada tepki çekti.

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, En İyi Film de dahil 7 Oscar kazanmış ve 2023’ün gişede en başarılı filmlerden biri olmuştu. Yapım, atom bombasının babası olarak bildiğimiz Robert Oppenheimer’ı konu ediniyordu. Bu kadar başarılı olması nedeniyle dijitale çıkışı da büyük heyecanla bekleniyordu.

Film, nihayet Amazon Prime Video üzerinden bugün resmen çıkış yaptı. Ancak platformun yapımı ülkemizde sansürlü Hindistan kopyasını yayımlaması pek hoş karşılanmadı.

Filmde sansürlü sahneler, kamu spotları ve sigara uyarıları yer alıyor

Oppenheimer’ın Hindistan’da sansürlü çıkması sinemaya geldiği zamanda çok gündem olmuştu. Bugün gelen bilgiler ise filmin Prime Video Türkiye’de böyle yayımlandığını gösterdi. Kontrol ettiğimizde de gerçekten sansürlü çıkış yaptığını doğruladık.

Daha film başlar başlamaz Hindistan lisansıyla karşılaşıyoruz. Bunun üstüne oldukça rahatsız edici görüntülere yer veren, sigarayı bırakma temalı iki adet İngilizce ve Hintçe kamu spotu karşımıza çıkıyor. Filmde sigara içilen sahnelerde ise alt tarafa “Smoking Kills”, yani “Sigara İçmek Öldürür” uyarısı eklenmiş.

Bunlar dışında Florence Pugh’un canlandırdığı Jean Tatlock isimli karakterin çıplak olduğu sahne sansürlenmiş. Tatlock karakteri burada normalde üstünde bir şey olmadan oturuyor. Ancak Hindistan versiyonunda üstüne kıyafet eklemişler. Türkiye’deki kullanıcılar da bu şekilde izlemek zorunda. Öte yandan filmde henüz Türkçe dublaj veya alt yazı seçeneği de yok. Yalnızca orijinal dilinde ve İngilizce alt yazı bulunuyor.

Filmin sansürlü yayımlanması tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ülkemizden birçok kullanıcı, Prime Video’ya tepki yağdırdı ve bu hamleyi doğru bulmadıklarını belirtti.

Oppenheimer’ın sansürlü yayımlanmasına gelen tepkiler: