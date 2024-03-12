Variety, hem gişede rekorlar kırıp hem de Oscar törenini silip süpüren Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'ın filmden kaç para kazandığını ortaya çıkardı.

Geçen yılın temmuz ayında vizyona giren ve atom bombasının babası J. Robert Oppenheimer’ı konu edinen Oppenheimer, yılın en çok beğenilen filmlerinin başında geliyordu. Tabii ki bu başarı, ödül törenlerine de yansıdı.

Christopher Nolan’ın imzasını taşıyan film, son olarak geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oscar Ödülleri’ni de silip süpürerek “En İyi Film”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve “En İyi Yönetmen” de dahil toplamda 7 dalda ödül almayı başardı. Bugün gelen bilgiler de bu kadar başarının ardından Nolan’ın haklı bir şekilde ödüllendirildiğini gösterdi.

Christopher Nolan, Oppenheimer’dan 100 milyon dolara yakın para kazandı

Variety’nin özel haberi, 53 yaşındaki İngiliz yönetmenin Oppenheimer’dan kaç para aldığını ortaya çıkardı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre ikonik sinemacı, filmden 100 milyon dolara yakın para aldı. Bu para içinde maaş ve gişe hasılatı bonusu gibi ödemelerin tümü yer alıyor. Variety ayrıca Nolan’ın kazandığı Oscar’lardan da bonus aldığını ekliyor.

100 milyon dolar bütçeye sahip Oppenheimer, gişede bu parayı yaklaşık ona katlamayı başarmıştı. Öyle ki Box Office Mojo verileri, filmin dünya çapında 958 milyon 711 bin 340 dolar kazandığını gösteriyor. Filmin yaş sınırlaması ve 3 saatlik süresi düşünüldüğünde bu muazzam bir başarı. Ayrıca 2004’te çıkan Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminden bu yana gişede en iyi performansı gösteren “En İyi Film” Oscar’ına sahip film olduğunu da belirtelim.

Nolan, iddiaya göre yeni filmini yazmaya başladı

Nolan’ın sıradaki projesinin ne olacağını bilmiyoruz. Ancak bugün çıkan iddialara göre ünlü yönetmen yeni filmini yazmaya şimdiden başladı. Bazı söylentiler, 1960’lı yılların gizem ve bilim kurgu türündeki televizyon dizisi The Prisoners’ı uyarlayacağını öne sürüyor. Patrick McGoohan’ın yarattığı bu dizi, istifa ettikten sonra kaçırılan ve köy gibi görünen ancak gerçekte çok tuhaf bir hapishane olan bir yere götürülen bir gizli ajanı konu ediniyordu. Nolan’ın yeni filminin ne olacağını bilmek şu an için mümkün değil ancak şimdiden birçok insanın heyecanla beklediğini söyleyebiliriz.

Bu yılın Oscar kazananları için: