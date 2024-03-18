MrBeast, "Beast Games" isimli bir yarışma programı için Prime Video'yla anlaşma vardı. Sadece Prime Video'da yayımlanacak yarışma, 5 milyon dolarlık dev bir ödüle sahip olacak.

İnsanlara para dağıtmak da dahil birçok farklı konuda içerik üreten MrBeast (Jimmy Donaldson), 245 milyon abonesiyle dünyanın en büyük YouTuber’ı konumundaydı. Bugün gelen bilgiler ise ünlü ismin yepyeni bir platformda karşımıza çıkacağını gösterdi.

MrBeast, yepyeni bir realite ve yarışma programı için Prime Video ile iş birliğine gitti. Prime Video üzerinden çıkış yapacak programın “Beast Games” olarak isimlendirildiği aktarıldı. Bu haber, geçtiğimiz aylarda MrBeast’in Prime Video ile görüşmeler yaptığı iddialarının ardından geldi.

1000 kişinin katılacağı yarışmanın 5 milyon dolarlık rekor para ödülü olacak

Dünyaca ünlü YouTuber’ın yeni yarışması, dev bir ödüle de sahip olacak. Beast Games’in kazananı, 5 milyon dolarlık nakit para ödül alacak. Bu miktarın, televizyon tarihinin tek seferde verilecek en yüksek para ödülü olduğuna inanılıyor.

Yarışmanın detayları hakkında şu an için pek bir bilgi yok. Ne tarzda oyunlar olacağını bilemiyoruz. Ancak Prime Video, 1000 kişinin 5 milyonluk ödül için yarışacağını ve yarışmaların “hızlı tempolu ve büyük prodüksiyonlu” olacağını ifade ediyor. Programın dizi formatında birden fazla bölümle geleceğini de ekleyelim.

MrBeast, Beast Games’in sunucusu ve baş yapımcısı olarak görev alacak. Yalnızca Prime Video üzerinden izlenecek yarışmanın çıkış tarihi ise belli değil. Ünlü YouTuber, yarışma ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Amacım mümkün olan en iyi programı yapmak. Ayrıca YouTuber’ların ve içerik üreticilerinin diğer platformlarda da başarılı olabileceğini kanıtlamak istiyorum. Amazon bunun için ihtiyacım olanı verdi. YouTube topluluğunu gururlandırmak istiyorum.”