OPPO'nun amiral gemisi Find X8 ailesine dahil olacak Find X8 Ultra'nın aşağıya yukarı tüm özellikleri belli oldu.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan 4 markasından biri olan OPPO, özellikle de amiral gemisi telefonları Find X telefonlarıyla dikkat çekiyordu. Şirketin son olarak ekimde X8 ve X8 Pro’dan oluşan cihazlarını tanıttığını görmüştük. Ancak söylentiler, bu seriye bir yeni cihaz daha eklenebileceğini gösteriyordu.

Bu telefon, OPPO Find X8 Ultra’ydı. Serinin yeni üyesi için bekleyiş sürerken bugün hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı, Ultra modelin de tıpkı kardeşleri gibi çok iddialı özelliklerle geleceğini gösterdi.

2K çözünürlüklü ekran, 6000 mAh batarya ve dahası

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın aktardığına göre Find X8 Ultra, 6,82 inçlik bir ekranla gelecek. 2K çözünürlüğe sahip olacağı ve kavisli bir tasarımla sunulacağı da eklenmiş. Parmak izi sensörünün ise ekranın içine entegre edileceği söyleniyor.

Bunlar dışında telefonun IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle geleceği aktarılıyor. Ayrıca yüksek basınca dayanıklı olabileceği de iddia edilmiş. Tüm bunlar, telefonun gerçekten çok dayanıklı olabileceğinin göstergesi.

Son olarak yeni sızıntı, bataryası konusunda da bilgiler içeriyor. Find X8 Ultra’da 6000 mAh’lik 80 veya 90W hızlı şarj desteğine sahip bir pil görebiliriz. Kardeşlerinde sırasıyla 5.630 ve 5.910 mAh batarya vardı. Bu da yeni modelin daha da iyi seviyede olacağını gösterdi.

Bugün gelen bilgiler bu kadar olsa da daha önce de bazı özellikleri hakkında bilgi edinebilmişti. 50 MP ana, 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto ve bir 50 MP daha telefoto cihazın kamera kurulumunu oluşturabilir. 120 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti de beklentiler arasında.

Find 8 Ultra’nın çıkış tarihi henüz belli değil. Selefi Find X7 Ultra ocakta tanıtılmıştı. Bu modelin de benzer bir tarihte geldiğini görebilriiz.

Find X8 ve Find X8 Pro'nun özellikleri için