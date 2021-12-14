OPPO, ilk artırılmış gerçeklik gözlüğünü bugün tanıttı. Tüketicinin AR beklentilerini tam olarak karşılamasa da Air Glass, 2022 yılında çıkarak şirketin bu alandaki ilk deneyimi olacak.

Önümüzdeki birkaç sene, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin akıllı telefonların hayatımıza girdiği gibi gündelik yaşamımıza yavaş yavaş giriş yaptığı bir dönem olabilir. Şu anda birçok şirketin bu alanda çalışmaları sürüyor. Apple’ın AR ve VR gözlükleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Ve tabii ki Çinli şirketler de bu taze furyayı boş bırakacak değiller.

Bu şirketlerden biri olan OPPO’nun da AR gözlük çıkaracağı iddiaları uzun süredir internette dolaşıyordu. Derken şirket bugün beklenen cihazı tanıttı. ‘Air Glass’ adlı AR gözlük, 2022 yılının başlarında satışa sunulacak.

Görüş alanınıza 2D bilgi yansıtıyor

Söz konusu cihaz aslında o kadar şaşırtıcı değil. Air Glass, aynı Google Glass gibi gözümüzün önündeki camlara 2D olarak bilgiler yansıtıyor. Oysa birçok kişinin AR teknolojisinden beklediği şey, gerçek dünyayı algılayışımızı renklendiren 3 boyutlu nesnelerin aynı bir oyun arayüzü gibi bu camlarda görünmesi.

Cihazın özelliklerine gelecek olursak gözlük, Qualcomm Snapdragon 4100 işlemciyle çalışıyor. 30 gram ağırlığındaki Air Glass’in pili aktif kullanımda 3 saat ve beklemede 40 saat dayanıyor. Gümüş yarım çerçeve ve siyah tam çerçeve olmak üzere 2 adet renk ve tasarım seçeneği bulunan cihaz camlarına ışık yansıtan projektörün sağladığı parlaklık, 3 milyon nit’e kadar çıkıyor. Ancak ortalama kullanım koşullarında bu değer 1400 nit civarında oluyor.

Ses, dokunma, el ve baş takibiyle kontrol edilebilen Air Glass, aynı zamanda Oppo’nun ColorOS 11 (ve üzeri) işletim sistemi bulunan bir telefonla; mobil uygulama yardımıyla da kontrol edilebiliyor. Bildirim gösterme, yönlendirme ve teleprompter görevlerinin yanı sıra gerçek zamanlı çeviri de yapabilen AR gözlük, 2022 yılının ilk çeyreğinde sadece Çin’de satışa sunulacak. Sınırlı sayıda yapılan satışların sonrasında Oppo, ilk AR gözlüğü hakkında yeterince geribildirim toplamış olacak.