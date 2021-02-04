Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilk VR ve AR gözlüklerine dair genel söylenti bu ürünlerin 2023'ten önce hayatımıza giremeyeceğine dairdi. Ancak gelen son haberlere göre Apple, VR ve AR gözlüklerini beklenenden çok daha yakın bir zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) uzun zamandır gündemimizde olan ve teknoloji şirketlerinin sürekli bir adım ileriye götürmeye çalıştığı teknolojiler. Artık akıllı telefonlarımızla farkında olmadan bu teknolojileri kullanarak pek çok şey yapıyoruz. Yani aslında hayatımıza dahil olmuş durumdalar. Ancak VR ve AR kullanıcı bazında yarattığı büyük beklentiyi henüz tam olarak karşılamış değil.

Çünkü pek çoğumuz VR ve AR için bolca fütüristik hayal kurduk. Aslında VR gözlüklerin de gelmesiyle bu hayallerimiz bir nevi gerçek de oldu. Fakat VR ve AR gözlüklerin sunduğu deneyim, içeriklerin kısıtlı olması sebebiyle henüz çok da tatmin edici değil. Üstelik bu gözlükler hayatımıza tam olarak entegre olabilmek için hala görece pahalı.

Apple'ın VR ve AR gözlükleri de fiyatıyla üzecek:

Apple da bir süredir VR ve AR gözlükler üzerinde çalışıyor ve sektöre bu anlamda nasıl yön vereceği de merakla bekleniyor. Ancak en azından fiyatı konusunda gelen haberler şimdilik çok da iç açıcı değil çünkü görünüşe göre Apple'ın VR ve AR gözlükleri, rakiplerinden çok daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek.

Apple'ın VR ve AR gözlükleri için Apple Glass ismi kullanılıyor ancak bu isim VR ya da AR gözlüklerden biri için mi kullanılacak yoksa genel bir isim mi olacak henüz bilinmiyor. Bu ürünlere dair şimdiye kadar öğrenilen en büyük detay ise LIDAR sensörleri ile geleceği. Aynı zamanda iddialara göre Apple Glass gözlükleri, beraberinde altı lens ile gelecek ancak bu lenslerin kullanım amacına dair net bir detay da bulunmuyor.

Beklenenin aksine 2022'de satışa sunulabilir:

Apple'ın titizlikle geliştirdiği VR ve AR gözlüklerine dair genel düşünce gözlüklerin 2023'ten önce satışa sunulamayacağıydı ancak gelen bazı haberlere göre Apple, gözlüklerini 2022'nin ilk çeyreğinde kullanıcılarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu da bu yıl içinde Apple'ın bu ürünleri tanıtabileceği anlamına geliyor.

Tabii ki bu haberler resmi bir açıklamaya dayanmadığı için kesin bir bilgi değil. Fakat AR gözlük olmasa da Apple'ın VR gözlüğününde artık sona yaklaştığı düşünülüyor. Yani yaklaşık bir yıl sonra Apple'ın VR gözlüğüyle tanışma ihtimalimiz var gibi görünüyor.