Çinli akıllı telefon üreticilerinin yeni orta seviye modelleri olacak Oppo Reno 12, Vivo S19, Huawei Nova 13 ve Honor 200 serileri Haziran'da tanıtılacak.

Son zamanlarda kulislerde dolaşan iddialar, Oppo Reno 12 serisinin önümüzdeki ay tanıtılacağı ve satışa çıkacağı yönündeydi. Öte yandan daha önce de isabetli paylaşımlarıyla dikkat çeken teknoloji muhbiri Digital Chat Station, Reno 12 serisinin Haziran 2024'te tanıtılacağını iddia etti. Muhbirin iddiaları bu kadarla da kalmadı.

Ortaya atılan yeni iddia doğruysa haziran ayında Çinli üreticiler arasında çok ciddi bir orta seviye akıllı telefon rekabeti göreceğiz. Zira önümüzdeki Oppo Reno 12 serisi dışında vivo S19 serisi, Huawei Nova 13 serisi ve Honor 200 serisi de tanıtılacak olan modeller arasında yer alıyor. Yani Haziran ayı oldukça hareketli olacak.

Yeni telefonların özellikleri henüz bilinmiyor

Yeni telefonlardan Honor 200 Lite'ın daha önce TDRA sertifikasyon sitesinde karşımıza çıkmış olması, telefonun tanıtımına çok fazla bir zaman kalmadığını gösteriyor. Özellikleri bilinmeyen cihazın ismindeki Lite ifadesi ise daha bütçe dostu bir versiyon olacağına işaret ediyor.

Oppo Reno 12 serisinin ise yapay zekâ özellikleriyle geleceği ve bir periskop telefoto kamerası barındıracağı ifade ediliyor. Serinin en üst modelinde ise Snapdragon 8 Gen 2 ya da amiral gemisi modellerde gördüğümüz Snapdragon 8 Gen 3 bulunabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan cihaz özellikleri hakkındaki bu bilgiler büyük oranda spekülasyonlara dayanıyor ve resmî tanıtımlar gerçekleştirilmeden önce bu tür bilgilere bir miktar şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.