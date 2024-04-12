Oppo, orta segmentte iddialı olabilecek yeni telefonu A3 Pro'yu tanıttı. IP69 su ve toz geçirmezlik derecesiyle gelen cihaz, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de de telefonlarıyla popüler bir marka olan Çinli üretici Oppo, bugün yepyeni bir cihazı bizlerle buluşturdu. “A3 Pro” ismini alan akıllı telefon orta segmentte bütçe dostu bir cihaz karşımıza çıkıyor.

Oppo A3 Pro’nun özellikleri ise fiyatına baktığımızda gayet iyi. Hem ekran hem işlemci tarafında bekleneni verebilecek. İşte özellikleri ve fiyatı.

Oppo A3 Pro, 120 Hz ekran, IP69 su ve toz geçirmezlik derecesi ve Dimensity 7050 işlemciyle geliyor

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Telefonun tasarımına baktığımızda delikli ve kavisli bir ekran bizi karşılıyor. Arkada ise yuvarlak içine alınmış ikili kamera kurulumu var. Cihaz, 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Ekran içine yerleştirilen parmak izi sensörünü de ekleyelim.

A3 Pro’nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise IP69 su ve toz geçirmezlik derecesine sahip olması. Yani günümüzdeki çoğu telefondaki IP68'in bir üstünde. Bu derece; yüksek basınca, sıcak suya, yarım saat su altında kalmaya ve buharlı temizlemeye dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Şirket, cihazın "dünyanın ilk tam seviye su geçirmez telefonu" olarak nitelendiriyor. Suya ek olarak düşmeye de dayanıklı olduğu belirtilmiş.

Telefonda, orta segment tarafında en iddialı işlemcilerden diyebileceğimiz dört çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 var. İşlemci, 8 ve 12 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama seçenekleri ise 256/512 GB olarak açıklandı.

Oppo A3 Pro’nun arkasında 64 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik olmak üzere 2 adet sensör var. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 8 MP’lik kamera bulunuyor. 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayı da ekleyelim. Kutudan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkıyor. Bunlar dışında Wi-Fi 6, Blueetooth 5.3, çift SIM gibi özellikleri var.

Oppo A3 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 7050 RAM 8 / 12 GB LPDDR4x Depolama 256 / 512 GB UFS 3.1 Arka Kamera 64 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim Sistemi ColorOS 14 (Android 14)

Oppo A3 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyat 8 GB+256 GB 276 dolar 12 GB+256 GB 304 dolar 12 GB+512 GB 345 dolar

Üç renk seçeneğiyle sunulacak Oppo A3 Pro, 19 Nisan'da Çin'de satışa çıkacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.