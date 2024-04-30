Geçtiğimiz yıl dünyanın dördüncü büyük akıllı telefon markası olmayı başaran OPPO, Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırmaya karar verdi.

Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi OPPO, Türkiye'ye önemli yatırımlar yapıyor. Mıstaçoğlu Holding ile Türkiye'de üretim, satış ve servis hizmetleri için anlaşma yapan firma, şimdi ülkemizdeki faaliyetlerini hızlandırmak için düğmeye başladı. Firma, "Türkiye için, Türkiye'de" olarak adlandırdığı stratejisi kapsamında "uzmanlığını, kaynaklarını ve yeteneklerini" ülkemize getiriyor.

OPPO Orta Doğu ve Afrika Başkanı Chi Zhou, “OPPO olarak önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye akıllı telefon pazarında ilk 3 markadan biri ve Türkiye'de tüketicilerin en güvendiği marka olmak için planlama ve çalışmalarımızı yeniden hızlandırıyoruz. Yeni ‘Türkiye İçin, Türkiye'de’ stratejimiz doğrultusunda uzmanlığımız, kaynaklarımız ve yeteneklerimiz ile Türkiye pazarında hızlı büyümemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

"Türkiye için, Türkiye'de"

OPPO ile AGM arasındaki stratejik iş birliği kapsamında faaliyet verecek olan yetkili fabrika, 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren üretime başlayacak. Yeni tesiste üretilecek olan OPPO modeli de Mayıs 2024'te Türkiye'de pazara sunulacak.

OPPO geçtiğimiz yıl toplam satılan cihaz sayısında 100 milyon barajını geride bırakmayı başarmıştı. 2019 yılında Türkiye'ye gelen Çinli üretici, o zamandan bu yana Türkiye'deki faaliyetlerine ayrı bir özen gösteriyor. OPPO ile AGM'in iş birliği ile İstanbul Tuzla'da kurulan ilk fabrika, 2021 yılında hizmete girmişti. OPPO A15s ve Reno5 gibi cihazlar, "Made in Türkiye" etiketiyle satışa sunulmuştu.