Oppo’nun haziran ayında tanıtacağı orta-üst segment telefonları Reno 12 serisinin özellikleri sızdırıldı. İşte “amiral gemisi katili” tabirine tam uyabilecek cihazların bilinen tüm özellikleri.

Geçtiğimiz haftalarda, Türkiye’de de oldukça popüler bir akıllı telefon markası olan Oppo’nun bu haziran ayında Reno 12 serisini tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Standart ve Pro olmak üzere iki cihazdan oluşacak seri, orta-üst segment cihazlar olarak gelecek.

Reno 12 serisi hakkında son birkaç aydır bilgiler sızdırılıyordu. Şimdi de bunlara yenileri eklendi. İşte telefonlar hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Dimensity 9200+ işlemci, 50 MP telefoto kamera ve dahası

Weibo üzerinden paylaşılan bugünkü sızıntı, telefonların işlemcileriyle ilgili bilgileri ortaya çıkarıyor. Gelen bilgilere göre şirket, standart modelde MediaTek Dimensity 8300, Pro modelde ise Dimensity 9200+’ı kullanacak. Bu da Pro modelde geçtiğimiz yılın amiral gemisi Dimensity 9200+’ı görebileceğimiz anlamına geliyor. Yani üst seviyelerdeki telefonlarla kapışabilir. Reno 11 modellerinde Dimensity 8200 ve Snapdragon 8+ Gen 1 görmüştük.

Bunların dışında yeni sızıntıya göre Reno 12’nin ekranı 1080p çözünürlük, Pro versiyonun ekranı ise 1,5K çözünürlük desteği alacak. Kavisli tasarım ve cam arka kısım da bilgiler arasında. Şubatta ortaya çıkan bilgilerde cihazların 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlarla geleceği öne sürülmüştü.

Her iki telefonun da arkasında 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP’lik telefoto kamera yer alacak. Ana kameranın da 50 MP olacağı söyleniyor. Bunlar dışında 5000 mAh batarya 80W hızlı şarj desteği göreceğiz. IP65 su ve toz geçirmezlik derecesi de seride karşımıza çıkacak.

Reno 12 serisi hakkında bildiklerimiz bu kadar. Telefonlar, haziran ayında tanıtıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda da bir şey söylemek mümkün değil. Ayrıca haziranda Huawei, vivo ve HONOR’dan da benzer segment cihazlar duyurulacağını ekleyelim. Akıllı telefonlar için oldukça hareketli bir ay olacak.