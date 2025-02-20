OPPO Watch X2, 1.5 inç LTPO AMOLED ekran, güçlü batarya, EKG desteği ve çift frekanslı GPS gibi gelişmiş özelliklerle tanıtıldı.

OPPO, yeni akıllı saati Watch X2’yi tanıttı. Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saatini resmen duyurdu. Geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa’da OnePlus Watch 3 adıyla satışa sunulan model, şimdi OPPO markasıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor.

Yeni akıllı saat etkinlikte OPPO Find N5 ile birlikte tanıtıldı. İşte OPPO Watch X2 ile ilgili tüm detaylar!

OPPO Watch X2'nin özellikleri

OPPO Watch 2'nin çerçevesi titanyum alaşımdan yapılmış ve çift renkli bir tasarıma sahip. Lava Black (Siyah) ve Summit Blue (Mavi) olmak üzere iki renk seçeneğiyle küresel pazara sunuldu. Çin'de ise ek oalrak Gümüş renk seçeneği de bulunuyor. OPPO Watch X2, 1.5 inç LTPO AMOLED ekrana sahip ve 2200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Yeni akıllı saatin ekranı Mohs sertlik ölçeğinde 8’in üzerinde dayanıklılığa sahip safir cam ile korunuyor. Aynı zamanda saat döndürülebilir bir taç (crown) tasarımına sahip ve bu taç, menüler arasında kolay gezinme imkanı sağlıyor. OPPO Watch X2, silikon karbon bazlı özel bir batarya ile geliyor ve bu batarya sayesinde tam akıllı modda 5 güne kadar, güç tasarruf modunda ise 16 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Öne çıkan özellikleri arasında:

Çift frekanslı GPS desteği sayesinde açık hava koşularını kaydedebilme ve harita navigasyonu imkanı,

Elektrokardiyogram (EKG) ölçümü,

8 kanallı kalp atış hızı sensörü,

16 kanallı kandaki oksijen seviyesi sensörü,

Bilekten vücut sıcaklığını ölçme özelliği bulunuyor.

Aynı zamanda 60 saniyelik kapsamlı bir sağlık taraması yaparak 14 farklı sağlık göstergesini analiz edebiliyor olacak. OPPO Watch X2’nin siyah modeli 343 dolar, gümüş modeli 356 dolar, mavi model ise 370 dolardan satışa sunuldu. 26 Şubat itibarıyla Çin’deki raflarda yerini alacak. Türkiye fiyatının ne olacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.