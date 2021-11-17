Türkiye'de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Organize İşler'in son filmi, ilk filmin üzerinden 14 yıl geçmesinin ardından, 2019 yılında sevenleriyle buluşmuştu. Görünen o ki serinin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan, bu sefer arayı o kadar uzun tutmayı düşünmüyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu kaleme alıp, hem yönetmenliğini yapıp bir de üstüne başrolünde yer aldığı sevilen film serisi “Organize İşler”in aynı isimli ilk filmi 2005 yılında çıkmış, Erdoğan’a başrolde Demet Akbağ ve Tolga Çevik eşlik etmişti.

Kadrosunda Erdoğan’ın dışında Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimlerin bulunduğu serinin ikinci filmi olan “Organize İşler: Sazan Sarmalı” ise 2019 yılında hayranlarıyla buluşmuş; özellikle Tatlıtuğ’un canlandırdığı ‘Sarı Saruhan’ karakterinin çok sevildiği film büyük ilgi görmüştü. Ancak film, beyaz perdede izlenme rekorları kırmasına rağmen, ilk filme göre biraz sönük kaldığı yönünde eleştirilmişti.

Filmin çekimleri 2022 yılında başlayacak

Şimdiyse, Organize İşler cephesinden serinin hayranlarını oldukça memnun edecek yeni bir haber geldi. Buna göre usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, sevilen serinin üçüncü bir devam filmi için uzun bir süredir senaryo üzerinde çalışıyor.

Bir soygun hikayesini mizahi bir anlatıyla konu edinen Organize İşler’in yeni filminin senaryosunu yazmaya başlayan ve aylardır da bunun üzerinde uğraşan Erdoğan, senaryonun tamamlanmasının ardındansa filmin kadrosunda yer alacak olan oyuncuları seçmek için kolları sıvayacak. Gelen duyumlara göre, önümüzdeki yıl içerisinde çekimlerinin başlaması planlanan yapımın ismi ise “Organize İşler Karun Hazinesi” olacak. Bunlar dışında, filmin konusunun ne olacağına veya filmle ilgili başka herhangi bir detay henüz yok.