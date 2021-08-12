Yanan Bölgelere Kaç Adet Ağaç Dikileceğini Açıklandı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlardan zarar gören Akdeniz ormanları için "Geleceğe Nefes" adlı bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Bakanlık, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu kampanya kapsamına her vatandaş için 3, toplamda 252 milyon fidan dikeceklerini açıkladı.

Yaklaşık 15 gün önce Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınları, özellikle Akdeniz bölgesinde ardında ağır bilançolar bıraktı. Ormanların tamamen küle dönmesinin ardından yanan yerleri yeniden ağaçlandırma çalışmaları gündeme geldi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, insanların yüreğine bir nebze de olsa su serpecek yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yanan yerleri yeniden ağaçlandırmak için Geleceğe Nefes adlı bir kampanya düzenlediğini belirten T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, her vatandaş için 3, toplamda 252 milyon fidanı bu yıl bitmeden dikeceklerini açıkladı.

Yanan bölgelere kızılçam ağaçlarının yanı sıra yangına dayanıklı ağaçlar da dikilecek

Aslına bakarsanız yangından zarar gören yerlere müdahale etme konusunda birçok fikir ayrılığı bulunuyor. Örneğin Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı'nda Prof.Dr Çağatay Tavşanoğlu, Akdeniz ormanlarının milyonlarca yıldır yangınla haşır neşir olduğunu, bitkilerin zaman içerisinde yangına göre evrimleştiğini belirtiyor ve yanan ormanların, kısa bir süre içerisinde müdahale edilmeden kendini toparlayacağını dile getiriyor.

Yanan bitkiler kısa bir süre içerisinde kendini toparlayacak olsa da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bulunan 169'unca madde, yanan ormanların yerinde faaliyet yapılmasını engellemek amacıyla fidan dikilmesini zorunlu kılıyor. Bu yüzden de Akdeniz'de zarar gören tüm ormanlarda, yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlayacak.

Twitter üzerinden duyuru yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl sona ermeden Geleceğe Nefes adlı kampanyası kapsamında toplamda 252 milyon fidan dikeceklerini açıkladı. Bakanlık, aynı zamanda kızılçam ağaçlarının 40-50 metre boyutlarına normalden kısa bir sürede gelebilmesi için çalışmalar yapacaklarını, yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmanın %30'unun aylantus ve keçi boynuzu gibi yangına dayanıklı ağaç tohumlarından oluşacağını dile getirdi.