Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, orman yangınının yaşandığı bölgelerde toprak kayması ve sel riski olduğunu açıkladı. Türk, bölgede doğal rehabilitasyon çalışmalarının yapılması gerektiğini söylüyor.

Bilindiği üzere Türkiye son 11 gündür dört bir yanında patlak veren yangınlarla mücadele etmekteydi. Son gelen haberlerle nihayet rahat bir nefes almak mümkün oldu; nitekim Antalya ve Muğla’da ormanları ve bazı yerleşim yerlerini küle çeviren yangınlar söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün düzenlenen basın toplantısında, 223 orman yangınının 217’sinin kontrol altında olduğunu açıkladı. Pakdemirli, Muğla’da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler’de devam eden yangınlar olduğunu da aktardı.

'Aşırı ve ani yağışlar bölgedeki çıplak dokuya zarar verecektir'

Halk 11 günlük üzücü sürecin sonunda bir nebze rahatlamış olsa da bu sefer farklı bir felakete dair uyarı geldi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, yaşanan orman yangınlarının sel ve erozyon riski yarattığını açıkladı. Türk, açıklamasında “İzmir, Artvin ve Van'da yaşadığımız sel felaketleri var. İklim değişikliğinin etkilerini aşırı ve ani yağışlarla görüyoruz. Bu şekilde bir yağmurda, yangın bölgelerindeki çıplak dokunun büyük zararı olacaktır.” sözlerine yer verdi.

Gündoğmuş'ta 13 bin 800, Manavgat'ta ise 54 bin 900 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Türk, sözlerine şöyle devam etti: "Muğla'da 30 Temmuz tarihli çalışmamızda 20 bin 900 hektar alanın zarar gördüğünü belirlemiştik. Ancak yangın sürüyordu. Sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, zarar gören alanın 61 bin 800 hektar olduğunu raporladı. Yangın bölgelerinde ekosistem büyük zarar gördü. Bu bölgelerde ciddi sel ve erozyon riski var.”

Türk, açıklamasında, orman yapısının bölgedeki doğal ekosistemi oluşturduğunu ve bu yapının zarar görmesiyle birlikte iklim değişikliğinden doğal felaketlere kadar birçok konunun etkileneceğini belirtti. Asıl amacın bu ekosistemi yeniden oluşturmak olması gerektiğini ifade eden başkan, fidan dikmenin erozyona iyi geldiğini ancak bu alanların doğal olarak rehabilite edilmesi gerektiğini ifade etti.