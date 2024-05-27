Orta Çağ Avrupası, adından daima sıra dışı alışkanlıkları ve uygulamaları ile söz ettirmiştir. Özellikle söz konusu kadınlar olduğunda, alışılmışın dışındaki uygulamalar daha da ön plana çıkar. Tıpkı doğum kuşakları gibi.

Orta Çağ döneminde kadınlar için hayat, şüphesiz oldukça zordu. Bu kadınlar, doğumlarını kolaylaştıracak bir şeyler aramış ve kendilerince yardımının dokunacağını düşündükleri eşyalara bel bağlamışlardır.

Peki doğum kuşakları ne işe yarıyordu?

Doğum anı Orta Çağ Avrupası’nda, anne ve bebek için oldukça büyük bir endişe sebebiydi.

Doğum anında ya da doğum sonrasında ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar, başta rahim sarkması olmak üzere çeşitli problemlere ve kadınların ölüm oranındaki yükselişe sebep olurdu.

İngiltere’de kilise, hamile kadınların bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alabilmesi için çok sayıda muska ve çeşitli eşyalar hazırlardı. Bu eşyalar arasında ise en fazla rağbet göreni doğum kuşaklarıydı.

Doğum kuşakları; kâğıt, parşömen ve ipek gibi farklı materyallerden yapılırdı.

Kayıtlar, bu kuşakların ve tedavi edeceğine inanılan diğer eşyaların kullanıldığını göstermese de Orta Çağ’dan kalma bir parşömen, doğum sırasında doğum kuşağından yararlanıldığını göstermekte.

Kuşakların çoğu, kadınların korunmasına yönelik dualarla donatılmıştı. Bu duaların içinde çeşitli azizlerin kadın ve doğum ile ilgili sözlerinden çeşitli alıntılar da vardı.

Kayıtlar, doğum kuşaklarının kullanımına dair herhangi bir bilgi aktarmasa da geçmişten günümüze gelen kuşak görsellerinde, aşırı kullanımdan dolayı bu eşyanın yıprandığını görmek mümkün.

Araştırmacılar, bu kuşakların nasıl bağlandığına dair net bir bilgiye sahip değil.

Ancak bu eşyanın boyutundan yola çıkarak hamile kadına hem fiziksel hem de manevi destek olması amacıyla normal bir kuşak gibi bağlandığı tahmin edilmekte.

Özetle doğum kuşakları, Orta Çağ Avrupası’nda önemli bir yere sahiptir. Tespit edilen örnekler incelendiğinde de üzerindeki lekelerden ve yıpranmalardan dolayı oldukça yaygın kullanıldığı söylenebilir.

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