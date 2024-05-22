Orta Çağ’da Avrupalılar, Sivri Burun Ayakkabılara Neden Bu Kadar Fazla Düşkündü? Sebeplerini Okuyunca Taşlar Yerine Oturacak!

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Orta Çağ Avrupası, inanması güç çeşitli gelenekleriyle tanınır. Onların sıra dışı bu alışkanları, şimdilerde oldukça tuhaf gözükse de o zamanlar için epey popülerdi. Tıpkı sivri burunlu ayakkabıları gibi.

Bu karanlık ve enteresan alışkanlıklara ev sahipliği yapan Orta Çağ döneminde giyim ve kuşam, neredeyse her şeyden önemliydi. Onlar için ne giydikleri ve ne taktıkları, büyük dikkat isteyen bir ayrıntıydı.

Peki Orta Çağ’da Avrupalılar, sivri burunlu bu ayakkabılara neden bu kadar çok düşkündü?

Orta Çağ modasının en gülünç ve en çarpıcı trendlerinden biri olan bu ayakkabılara, “crakow” veya “poulaine” ismi verilmişti.

sivri burunlu ayakkabı

1340 civarında Shoes: An Illustrated History isimli kitabın yazarı, Rebecca Shawcross’a göre bu ayakkabılar, Polonya’nın bir şehri olan Krakow’da ortaya çıkmıştı. O dönemde ayakkabıyı almaya gücü yeten herkesin tercihi, crakowlardan yanaydı.

Ayakkabıların burnu ne kadar uzun olursa giyenin itibarı da o kadar yüksekti. Yine Orta Çağ Avrupa’sının önde gelen isimleri için crakowlar, geçici bir moda akımından ziyade bir semboldü.

Özellikle itibarlı ve zengin erkekler, bu ayakkabıları sosyal statülerini ve servetlerini toplumun gözü önüne sermek için kullanırdı. Absürt derecede uzun burunlu bu ayakkabılar, oldukça pahalıydı ve giyenlerin fiziksel uğraşlarını engelliyordu.

Bu sebeple crakowlar, sadece saygınlığın ve zenginliğin değil; boş vaktin, lüksün ve çabadan uzak oluşun da bir göstergesiydi.

sivri burunlu ayakkabılar

Bu ayakkabıların ucu, herhangi bir destek olmadan dik şekilde duramıyordu. Çağın ayakkabı ustaları crakowları dik tutabilmek için; tüy, yosun ya da yün gibi yumuşak malzemeler kullanırdı. 

İçi doldurulmayan ayakkabıların ucu gevşek ve sarkık olurdu. Ayrıca burun uzunlukları çeşitlilik gösterir, bazılarının üzerinde dikkat çekici desenler bulunurdu.

Öte yandan crakowların o dönem şartlarında, cinsel bir cazibesi de vardı. Ayakkabıların bilekleri saran renkli çorabı göstermek için katlanması, o dönemde oldukça çekici bir detaydı. 

Kıyafet boylarının giderek kısaldığı ve genç erkeklerin bacaklarını sergilemekten çekinmediği bu dönemde, bu bileksiz ayakkabılar bacakları uzun gösterir ve ön plana çıkarırdı.

Günümüze kadar gelmeyi başaran crakowların çoğu, derinden yapılmıştı.

sivri burunlu ayakkabılar

Fakat Orta Çağ Avrupalıları, bu ayakkabıların yapımı için bulabildikleri tüm kumaşları da kullanmıştı. Toplumun en üst tabakaları, ayakkabıları ipek, kadife ve bezeli kumaşlarla donatırdı. Ayrıca crakowlar bazen elle boyanır bazen ise grift desenlerle süslenirdi. 

Kaynaklar: Medium, Arkeofili

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