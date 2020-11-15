Bir İnsanın Kaç Saatini Telefonda Geçirdiği Süre Açıklandı

WhistleOut tarafından 1.000 gönüllünün katılımıyla yapılan araştırma, ortalama bir insanın günde kaç saatini akıllı telefonda geçirdiğini ortaya koydu. Ardından elde edilen bu sonuç insanın hayatına yansıtıldı.

Geçtiğimiz 10 seneyi aşkın süre içinde telefonlarımız inanılmaz bir evrim geçirdi. Bilgisayardan bile daha güçlü hale gelen akıllı telefonlarımız, her şeyin yapılabileceği bir platforma dönüştü. Tabii bunun sonucu olarak telefonları kullanma süremiz arttı; hatta telefonlar elimizden düşmez oldu.

Yapılan yeni bir araştırmaysa akıllı telefonlarla geçirdiğimiz çarpıcı zamanı somut bir şekilde gözer önüne serdi. WhistleOut tarafından yapılan araştırmaya göre normal bir insan hayatının tam 8,74 yılını akıllı telefonlarının ekranına bakarak geçiriyor. Araştırma, WhistleOut'un kendi sitesinde yayınlandı.

En çok telefon kullanan kuşak Y kuşağı:

Araştırma, X kuşağı (1965 – 1980 arası doğanlar), Y kuşağı (1981 – 1996 arası doğanlar) ve 1949 – 1964 yılları arasında doğan toplamda 1.000 katılımcıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara akıllı telefonlarında geçirdikleri zaman soruldu. Bu sayede kişilerin günde ortalama ne kadar akıllı telefon kullandıkları öğrenildi.

Araştırma, yalnızca kişilerin akıllı telefonlarına harcadıkları ömrü de göstermiyordu. Kuşaklar arasındaki akıllı telefon kullanım alışkanlığı da bir kez daha somut olarak gösterildi. Araştırmaya göre Y kuşağı, bir günün 3,7 saatini akıllı telefonlarının ekranına bakarak geçiriyordu.

Tabii ki bu oranla akıllı telefonlarda en çok zaman geçiren kuşak Y kuşağı oldu. Y kuşağını takip eden X kuşağıysa gününün 3 saatini akıllı telefona harcıyordu. Yaşlılardaysa bu oran günde 2,5 saatle sınırlı kalıyordu. Araştırma sonuçları şimdilik 9 yılı gösteriyor olsa da gelecekte bu sayı muhtemelen daha da artacaktır.

WhistleOut, araştırmanın sonuçlarıyla birlikte ekrana bakma süremizi nasıl azaltabileceğimize dair 5 tane de ipucu paylaştı. WhistleOut, video izlemek yerine podcast dinlemenin, internet engelleyici kullanmanın, bir denetim uygulaması kullanmanın, telefonu uzağa koymanın ve gece modu veya mavi ışık filtresini kullanmanın buna yardımcı olabileceğini söyledi.