Ortalama Penis Boyu ve Penis Büyütme Yöntemleri

Pek çok bilimsel araştırma ve makaleye dayanarak hazırladığımız bu içerik sayesinde penis boyu, penis büyütme ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Muhtemelen de gereksiz yere endişelendiğinizi fark edeceksiniz.

Erkeklerin büyük bir kısmı, penisinin boyu ve kalınlığının partnerini tatmin etmede yeterli olup olmadığı konusunda endişe duyar. Bu, genellikle öz güven sorunlarına yol açsa da aslında oldukça yersiz bir endişedir. Bir kadının cinsel organının uyarılması için sertleşmiş bir penisin oraya ulaşması gerekir. Kadın orgazmında klitoris adlı vajenin ön tarafında penise karşılık gelen organ çok önemlidir. Uyarılmanın büyük çoğunluğu bu kısmın erkek cinsel organına değmesi ile gerçekleşir. Bunun yanında üretra adlı dış idrar yolu ve vajinanın diğer bölümleri önem arz eder.

Sonuç olarak bu bölgenin uyarılması için ideal bir penis boyu gerekir. Bunun için normal standartlardaki eşler için sertleşmiş vaziyette 9 cm uzunluk, 8-10 cm çevre kalınlığı bir penis için yeterlidir. Ancak eşlerin kilolu olması ve cinsel organlarının etrafında yağ birikiminin çok olması durumunda cinsel birleşme için daha uzun penis boyu gerekebilir.

2019'da yapılan bir araştırma, çoğu erkeğin erekte bir penisin ortalama uzunluğunun yaklaşık 15,2 cm olduğuna inandığını söylüyor.

Oysa gerçekteki boy ortalaması çok daha kısadır. Dünya ortalamasına göre, gerilmiş ya da ereksiyon halindeki penis boyu 13,2 cm iken penis çevresi 11,6 cm'dir. Türkiye’de ise penis boyu ortalaması 12 cm civarındadır. Penis uzunluğu Doğu ve Güneydoğu Asyalılar'da en düşük iken Amerikan toplumunda en yüksektir. Ayrıca dünyadaki en uzun penis 48 cm, en kısa penis ise 0,9 cm olarak kayıtlara geçmiştir. 9-16 cm skalası dışında kalan erkeklerin oranı ise sadece %5'tir.

Araştırmalar, ereksiyon halindeki penis boyunun, inik haldeki penis boyuyla bağlantılı olmadığını da gösteriyor. Yani inik durumdayken boyu küçük olan bir penis, ereksiyon halindeyken görünenden daha büyük bir boya ulaşabilir.

Penis boyu ne zamana kadar uzar? Boyu nereden, nasıl ölçülür?

Penis boyu etnik kökene göre değişmekle birlikte yeni doğanda ortalama 3,5 cm iken erişkinde 13 cm'dir. Penis uzaması testosteron yani erkeklik hormonu kaynaklıdır. Ergenlik çağına kadar 3,5 cm'den 6,4 cm'ye kadar uzar. 18 yaşına kadar da ortalama 13 cm'ye ulaşır. Bu yaştan sonra penis boyu genellikle uzamaz.

Penis uzunluğu tanımlanırken gerilmiş penis boyu kastedilir.

Penis ucundan tutup iyice çektikten sonra penisin karın tarafı kökünden penis başının ucuna kadarki uzunluk penis uzunluğudur. Bu durum, sertleştikten sonraki penis boyuna tekabül eder. Gerçek sertleşmiş penis boyundan yaklaşık 1 cm daha kısa olabilir. Ayrıca sertleşmiş halde de penis boyu aynı yöntemle ölçülür ve gerçek penis boyunu verir.

Erkeklerin önemli bir kısmı, penis boylarının bir partneri yeterince tatmin edip etmeyeceği konusunda endişe duyar.

Bazı araştırmalar, aslında penis uzunluğunun pek çok kadın için o kadar da önemli olmadığını gösteriyor. Bir çalışmada, anketi tamamlayan kadınların %77'si penis uzunluğunun önemsiz olduğunu söylerken, önemli olduğunu belirtenlerin oranı ise %21'de kaldı.

Başka bir ankette ise cinsel olarak aktif olan kadınların %45'inin, penis kalınlığının cinsel tatmin için penis uzunluğundan daha önemli olduğunu söylediği görüldü.

Mikropenis (penis küçüklüğü) nedir? Penis nasıl büyütülür?

Gerilmiş ya da sertleşmiş penis boyunun 2,5 cm standart sapmanın altında olmasına mikropenis denir. Dünya ortalamasına göre 9,5 cm alt sınır kabul edildiği için, gerilmiş penis boyu 7 cm'nin altında olanlar için tedavi gerekir.

Hormon tedavisi, ameliyat ve bazı teknikler çok küçük bir penisin boyunu artırabilir. Fakat bu tedavilerin bazı risklerinin olduğu bilinmelidir. Uzmanlar, penis uzatma ameliyatı yaptırmak isteyen erkeklerin sayısının çok fazla olduğunu ve büyük bir bölümünün aslında ortalama boyda bir penise sahip olduklarını belirtiyorlar.

Arama motorlarına "penis boyu uzatma teknikleri" diye girildiğinde karşınıza çıkan sözde ilaç ve destek tedavilerinin hemen hemen hiçbirinin bilimsel temeli yoktur ve şarlatanlıktan ibarettir.

Mikropenis durumu varsa ve tedavi gerekliyse penis uzatıcı ameliyatlar en doğru yöntemdir. Bunun için mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşülmelidir. Temel mantık, penisin asıcı bağlarının kesilmesi ve penisin gömük kısmının dışarı çıkarılmasıdır. Bu da yaklaşık 2 cm'lik bir uzama sağlar. Bunun dışındaki yöntemlerin komplikasyonu çok fazladır ve tavsiye edilmemektedir. İlave olarak, testesteron hormonu yetmezliği mevcut ise ilaç olarak bu hormon verilebilir ve penis boyunu etkileyebilir.

Kısa bir penisi olduğunu düşünen 67 erkekten oluşan bir çalışmada, hiçbirinin de ciddi derecede kısa bir penisi olmadığı görüldü. Tedavi görme isteği genellikle yetersiz olma korkusu, başkalarını etkileme arzusu ve diğer psikososyal faktörlerden kaynaklandığını gösteriyor.

Kaynaklar: Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Armağan, Medical News Today, PubMed, NCBI, Tandfonline, Plos One, Nature, BJUI, Hindawi