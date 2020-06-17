Marvel’ın haklarını Sony ile paylaştığı Örümcek-Adam için çekilecek dördüncü filmde, çizgi romanlarda gördüğümüz çok önemli iki isim MCU’ya dâhil olacak. Böylece Örümcek-Adam evreni de genişlemiş olacak.

Çok da uzun olmayan bir süre önce çizgi roman yayıncıları oldukça zor zamanlar geçiriyordu. İçinde bulundukları kötü durumdan çıkabilmek için de ellerindeki karakterlerin film haklarını cüzi miktarlar karşılığında firmalara sattılar.

O zamana kadar süper kahraman filmleri iyi para kazanmadığı için yapım firmalarının mesafeli yaklaştığı çizgi roman karakterleri, bugün milyonlarca dolar gişe garantisi vadediyor. Bu kahramanlardan biri olan Örümcek-Adam da yaşanan uzun tartışmalara rağmen hem Marvel’a hem de Sony’ye para kazandırmaya devam edecek.

Örümcek-Adam’ın düşmanları bitmiyor:

İddialara göre Marvel, en az 6 tane daha Örümcek-Adam filmi yapmayı planlıyor. Henüz 3. film hakkında bile doğru düzgün bir detay açıklanmamış olsa da Marvel’ın karakteri 4. Faz ve sonrasında serinin ana isimlerinden biri olarak kullanmayı planladığı belli.

Örümcek-Adam filmlerinin dördüncüsünde Marvel Sinematik Evreni'ne iki yeni karakter dâhil edilecek. Bu iki karakter Dr. Octo Octopus ve Dr. Curt Connors olacak. Bu karakterler aslında kötü karakterler olarak bilinseler de ilk aşamada süper kötü kimliklerinin kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. İkisi de profesör olan karakterler, Peter’ın da dâhil olduğu üniversitede görevli bilim insanları olacak. İkili sırasıyla Doktor Ahtapot ve Kertenkele olarak biliniyor.

Marvel geleceği planlıyor:

Marvel Sinematik Evreni’nde Demir Adam, Steve Rogers gibi ikonik karakterler artık yer almayacak. Öte yandan X-Men gibi çizgi romanlarda gördüğümüz karakterler de evrene dâhil olacak. Bu noktada farklı karakterler liderlik rolünü üstlenecektir.

Kevin Feige ve ekibi, bir kez daha çizgi romanlarda gördüğümüz hikâyeleri ve karmaşık olay örgüsünü beyaz perdeye aktarmak için kolları sıvamış durumda. Örümcek-Adam da bu hikâyelerde önemli rol oynayacak. Sizce Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğinde öne çıkan diğer karakterler hangileri olacak?